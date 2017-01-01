Смартфоны Huawei запретили в США

Указ подписал Трамп.

Google первой отреагировала на внесение президентом США Дональдом Трампом Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми местным американским фирмы предписывается не вести торговлю. А теперь к Google, как пишет источник, подключаются и ведущие производители процессоров, чипов, однокристальных платформ и модемов.

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Вслед за Google от сотрудничества с Huawei отказываются Intel, Qualcomm и Broadcom

Речь о «трех китах» полупроводникового бизнеса – Intel, Qualcomm и Broadcom. Как пишет Bloomberg, сотрудников этих компаний проинформировали о том, что все сделки с Huawei остановлены «до дальнейшего уведомления». Intel поставляет Huawei серверное оборудование и процессоры для ноутбуков, Qualcomm – модемы и однокристальные платформы для смартфонов и прочего клиентского оборудования, Xilinx и Broadcom – компоненты для, опять же, сетевого оборудования.

Пока непонятно, во что в итоге выльется новый виток торговых войн США и Китая, но Huawei – это не ZTE. У второго в мире производителя смартфонов, ведущей мировой научно-исследовательской компании и топового производителя коммуникационного оборудования аккумулированных ресурсов гораздо больше, чем у ZTE. Более того, в Huawei предполагали такое развитие событий, поэтому компания запаслась компонентами вышеперечисленных американских фирм на три месяца вперед. Этого времени хватит, чтобы разобраться в текущей ситуации: является ли очередная ограничительная мера США стандартным запугиванием, или же это долгосрочная политика дискриминации неугодных правительству компаний.

Напомним, ранее Facebook запретил Huawei пользоваться своими данными.

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