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День в истории: 22 апреля - Праздник Земли и рождение создателя атомной бомбы

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В этот день, 22 апреля, произошли такие события.

Международный день Матери-Земли

День Матери-Земли
День Матери-Земли
mirkosmosa.ru

Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома. 

Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля.

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Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать «Международный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией. В России его отмечают с 1992 года. Причём каждый год этот День посвящен определённой теме. А в 2016 году празднование Дня земли совпало с церемонией подписания Парижского соглашения по климату, которое было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года в Париже. В рамках этого соглашения страны договорились совместными усилиями ограничить рост глобальной средней температуры до показателя менее 2 градусов, а с учетом серьезных последствий, стремиться к показателю 1,5 градуса.

Первый пароход, пересекший Атлантический океан без остановки

Пароход Сириус
Пароход Сириус
Ocean-Media.su

22 апреля 1838 года в Санди-Хук, бухте американского штата Нью-Джерси, бросило якорь английское почтово-пассажирское судно «Сириус». Оно вышло из ирландского города Куинстаун 4 апреля. 

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Примечателен сей факт тем, что «Сириус» был первым пароходом, пересекшим Атлантический океан без остановки. Плавание заняло 18 суток и 10 часов. 

Однако самым первым судном, которое одолело Атлантику исключительно на паровом ходу, был корабль «Радамантус», также принадлежавший англичанам. Случилось это шестью годами ранее. Но в отличие от «Сириуса» «Радамантусу» пришлось останавливаться по пути несколько раз для очистки паровых котлов от отложений морской соли.

День рождения Роберта Оппенгеймера

Роберт Оппенгеймер
Роберт Оппенгеймер
polymus.ru

Джулиус Роберт Оппенгеймер родился в Нью-Йорке 22 апреля 1904 года. В 1925 году окончил Гарвардский университет, был принят в Кембриджский университет и работал в Кавендишской лаборатории под руководством Резерфорда. В 1926 году был приглашен М.Борном в Гёттингенский университет, где в 1927 году защитил докторскую диссертацию. 

В 1928 году Оппенгеймер работал в Цюрихском и Лейденском университетах. В том же году возвратился в США. С 1929 по 1947 годы он преподавал в Калифорнийском университете и Калифорнийском технологическом институте. 

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С 1939 по 1945 год Джулиус Оппенгеймер активно участвовал в работах по созданию атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта, возглавляя специально созданную для этого Лос-Аламосскую лабораторию. В течение следующих семи лет был советником правительства США по вопросам атомной политики, с 1947 по 1952 годы возглавлял генеральный консультативный комитет Комиссии по атомной энергии США.

В 1947–1966 годах Оппенгеймер – директор Института фундаментальных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси). В 1954 году за выступление против создания водородной бомбы и за использование атомной энергии лишь в мирных целях он был снят со всех постов, связанных с проведением секретных работ, и обвинен в «нелояльности». 

«Дело Оппенгеймера» породило большие споры. Многие из сторонников ученого восприняли как реабилитацию присуждение Оппенгеймеру через 9 лет, в 1963 году, премии Э.Ферми, учрежденной Комиссией по атомной энергии США, «в знак признания его выдающегося вклада в теоретическую физику, а также за научное и административное руководство работами по созданию атомной бомбы и за активную деятельность в области применения атомной энергии в мирных целях».

Оппенгеймер известен не только как создатель американской атомной бомбы. Ему принадлежат многие работы по квантовой механике, теории относительности, физике элементарных частиц, теоретической астрофизике. 

Он автор ряда популярных книг, в том числе – «Наука и обыденное познание» (1954), «Открытый разум» (1955), «Некоторые размышления о науке и культуре» (1960). 

Умер Джулиус Роберт Оппенгеймер в Принстоне 18 февраля 1967 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали вторую посадку на Луну и радиацию на орбите.

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Теги: день в истории, атомная бомба, 22 апреля
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