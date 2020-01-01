День в истории: 22 апреля - Праздник Земли и рождение создателя атомной бомбы

В этот день, 22 апреля, произошли такие события.

Международный день Матери-Земли

День Матери-Земли mirkosmosa.ru

Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.

Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля.

Читай также: День в истории: Патент на динамит и рождение Бенца

Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать «Международный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды, и дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией. В России его отмечают с 1992 года. Причём каждый год этот День посвящен определённой теме. А в 2016 году празднование Дня земли совпало с церемонией подписания Парижского соглашения по климату, которое было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года в Париже. В рамках этого соглашения страны договорились совместными усилиями ограничить рост глобальной средней температуры до показателя менее 2 градусов, а с учетом серьезных последствий, стремиться к показателю 1,5 градуса.

Первый пароход, пересекший Атлантический океан без остановки

Пароход Сириус Ocean-Media.su

22 апреля 1838 года в Санди-Хук, бухте американского штата Нью-Джерси, бросило якорь английское почтово-пассажирское судно «Сириус». Оно вышло из ирландского города Куинстаун 4 апреля.

Читай также: День в истории: Семимиллиардный житель Земли

Примечателен сей факт тем, что «Сириус» был первым пароходом, пересекшим Атлантический океан без остановки. Плавание заняло 18 суток и 10 часов.

Однако самым первым судном, которое одолело Атлантику исключительно на паровом ходу, был корабль «Радамантус», также принадлежавший англичанам. Случилось это шестью годами ранее. Но в отличие от «Сириуса» «Радамантусу» пришлось останавливаться по пути несколько раз для очистки паровых котлов от отложений морской соли.

День рождения Роберта Оппенгеймера

Роберт Оппенгеймер polymus.ru

Джулиус Роберт Оппенгеймер родился в Нью-Йорке 22 апреля 1904 года. В 1925 году окончил Гарвардский университет, был принят в Кембриджский университет и работал в Кавендишской лаборатории под руководством Резерфорда. В 1926 году был приглашен М.Борном в Гёттингенский университет, где в 1927 году защитил докторскую диссертацию.

В 1928 году Оппенгеймер работал в Цюрихском и Лейденском университетах. В том же году возвратился в США. С 1929 по 1947 годы он преподавал в Калифорнийском университете и Калифорнийском технологическом институте.

Читай также: День в истории: Патент на металлическую пробку и День сурка

С 1939 по 1945 год Джулиус Оппенгеймер активно участвовал в работах по созданию атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта, возглавляя специально созданную для этого Лос-Аламосскую лабораторию. В течение следующих семи лет был советником правительства США по вопросам атомной политики, с 1947 по 1952 годы возглавлял генеральный консультативный комитет Комиссии по атомной энергии США.

В 1947–1966 годах Оппенгеймер – директор Института фундаментальных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси). В 1954 году за выступление против создания водородной бомбы и за использование атомной энергии лишь в мирных целях он был снят со всех постов, связанных с проведением секретных работ, и обвинен в «нелояльности».

«Дело Оппенгеймера» породило большие споры. Многие из сторонников ученого восприняли как реабилитацию присуждение Оппенгеймеру через 9 лет, в 1963 году, премии Э.Ферми, учрежденной Комиссией по атомной энергии США, «в знак признания его выдающегося вклада в теоретическую физику, а также за научное и административное руководство работами по созданию атомной бомбы и за активную деятельность в области применения атомной энергии в мирных целях».

Оппенгеймер известен не только как создатель американской атомной бомбы. Ему принадлежат многие работы по квантовой механике, теории относительности, физике элементарных частиц, теоретической астрофизике.

Он автор ряда популярных книг, в том числе – «Наука и обыденное познание» (1954), «Открытый разум» (1955), «Некоторые размышления о науке и культуре» (1960).

Умер Джулиус Роберт Оппенгеймер в Принстоне 18 февраля 1967 года.

Напомним, днем ранее мы вспоминали вторую посадку на Луну и радиацию на орбите.