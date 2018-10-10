День в истории: Патент на динамит и рождение Бенца

В этот день, 25 ноября, произошли такие события.

День рождения Пирогова

Николай Пирогов wikipedia.org

Николай Пирогов родился в 1810 году в Москве, в семье военного казначея, майора Ивана Ивановича Пирогова (1772—1826). Являлся тринадцатым ребенком в семье (в соответствии с тремя разными документами, хранящимися в бывшем Императорском Дерптском университете, Н. И. Пирогов родился на два года раньше - 13 ноября 1808 года. Мать — Елизавета Ивановна Новикова, принадлежала к старой московской купеческой семье.

Первоначальное образование получил дома. В 1822—1824 годах учился в частном пансионе, который должен был оставить из-за ухудшившегося материального положения отца.

Читай также: День в истории: Первый вирус и лунная станция

В 1823 году поступил своекоштным студентом на Медицинский факультет Московского университета.

В 1833 году, после защиты диссертации на степень доктора медицины, был направлен для учебы в Берлинский университет. После возвращения в возрасте двадцати шести лет был назначен профессором теоретической и практической хирургии в Императорский Дерптский университет.

В 1841 году Пирогов был приглашен в Петербург, где возглавил кафедру хирургии в Медико-хирургической академии. Одновременно Пирогов руководил организованной им Клиникой госпитальной хирургии.

В поисках действенного метода обучения Пирогов решил применить анатомические исследования на замороженных трупах. Сам Пирогов это называл «ледяной анатомией». Так родилась новая медицинская дисциплина — топографическая анатомия.

В дальнейшем как хирург участвовал в Крымской и Русско-турецкой войнах.

В расцвете творческих сил Пирогов уединился в своем небольшом имении “Вишня“ неподалеку от Винницы, где организовал бесплатную больницу. Он ненадолго выезжал оттуда только за границу, а также по приглашению Императорского Санкт-Петербургского университета для чтения лекций.

Умер Пирогов 23 ноября (5 декабря) 1881 года в селе Вишня (ныне — часть города Винницы).

День рождения Бенца

Карл Бенц wikipedia.org

Карл Фридрих Бенц родился 25 ноября 1844 года в Мюльбурге, Германия. Отец Карла, машинист поезда, умер от простуды, когда сыну было всего два года. Родители хотели дать сыну достойное образование. По окончании начальной школы в Карлсруэ Карл в 1853 году поступил в технический лицей (ныне гимназия Бисмарка), а затем — в политехнический университет. 9 июля 1864 года в возрасте 19 лет он закончил факультет технической механики университета Карлсруэ.

Читай также: День в истории: Первый вирус и лунная станция

Следующие семь лет он работал на различных предприятиях в Карлсруэ, Мангейме, Пфорцгейме и даже некоторое время в Вене.

В 1871 году совместно с Августом Риттером организовал механическую мастерскую в Мангейме. Вскоре Карл Бенц выкупил долю компаньона на деньги, полученные в долг от отца невесты, Берты Рингер. Карл и Берта обручились 20 июля 1872 года. Позже у них родилось пятеро детей.

В 1882 году организовал акционерное предприятие "Gasmotoren Fabrik Mannheim", но уже в 1883 году покинул его. В 1883 году на основе велосипедной мастерской организовал компанию “Benz & Company Rheinische Gasmotoren-Fabrik“, известную также как “Benz & Cie.“. Компания начала производить и продавать бензиновые двигатели. Здесь же Бенц сконструировал свой первый автомобиль.

Патент на динамит

Динамит производства Нобеля wikipedia.org

В 1867 году Альфред Нобель запатентовал динамит, который до середины XX века использовался как основное взрывчатое вещество в горном деле, уступив затем свое место более безопасным и менее дорогим составам.

Читай также: День в истории: Патент на микроволновку и путешествие Васко да Гамы

По широко распространенной легенде, начало изобретению динамита было положено случайным открытием в 1866 году: бутыли, в которых нитроглицерин был предназначен к перевозке, были уложены в кремнистую землю (кизельгур), причем одна из бутылей дала течь, часть нитроглицерина вытекла и была поглощена кремнистой землей. Нобель якобы обратил внимание на то, что получившийся смоченный нитроглицерином кизельгур не выделяет жидкости даже при сильном давлении, а при подрыве капсюлем гремучей ртути взрывается с силой, только немного уступающей чистому нитроглицерину в количестве, поглощённом кремнистой землей.

На самом деле Нобель, с целью упростить применение нитроглицерина, приступил к широкомасштабным исследованиям впитывающих нитроглицерин материалов в 1864 году, испытав последовательно бумагу, порох, опилки, вату, уголь, гипс, кирпичную пыль и другие материалы. К концу года было обнаружено, что наилучшие результаты даёт кизельгур, на котором Нобель и остановился. Весь 1865 год ушёл на оттачивание состава и метода производства взрывчатки, а в 1866 году динамит был представлен публике. Сам Нобель опровергал легенду.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие тасманских островов и книгу Дарвина.