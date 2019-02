День в истории: Патент на металлическую пробку и День сурка

В этот день, 2 февраля, произошли такие события.

День сурка

День сурка (Groundhog Day) — традиционный народный праздник в Канаде и США, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы.

В некоторых городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвященные местным метеорологическим суркам, собирающие многочисленных туристов.

История возникновения праздника уходит корнями в очень давние времена, когда 2 февраля по Григорианскому календарю христианами Европы стало отмечаться Сретение Господне. Уже тогда погоду именно в этот день считали ответственной за характер приближающегося начала долгожданной весны.

В Северной Америке до сих пор популярна старая шотландская поговорка: If Candlemas Day is bright and clear, there'll be two winters in the year (Если в день Сретения ясно и безоблачно — быть двум зимам в году).

Патент на металлическую бутылочную пробку

В 1880-е годы пробки, применяемые для бутылочной укупорки различных напитков, не закрывали бутылку достаточно плотно и нередко разрушались. В результате качество напитка портилось, углекислый газ не удерживался внутри, а снаружи попадал воздух. Чтобы решить эту проблему, американский изобретатель Уильям Пейнтер из Балтимора (штат Мэриленд) изобрел пробку в форме короны для закупорки бутылки.

Пробка совершенно герметично закрывала бутылку. Она имела гофрированный фланцевый край и тонкий вкладной диск из пробки на донышке. Пробка была проста и экономична в изготовлении.

В патенте № 468258, который на это изобретение 2 февраля 1892 года получил Уильям Пейнтер, пробка была названа Crown Cork – кронен-пробка (кроненпробка). Пейнтер предложил еще и проект нового типа бутылок, так как бутылочное горлышко должно было иметь область зажима для фиксации пробки.

Кронен-пробка широко используется и по сей день, только количество зубцов на гофрированном фланцевом крае пробки уменьшено с 24 до 21.

День рождения Альфреда Брема

Альфред Брем uclg.ru

Альфред Эдмунд Брем, известный зоолог, автор научно-популярной книги «Жизнь животных», родился 2 февраля 1829 года в городе Рентендорфе, в семье орнитолога Кристиана Брема.

Уже в детстве отец стал постепенно вовлекать сына в свою деятельность, помогая ему в первых зоологических наблюдениях. До поступления в Университет Альфред совершил первое путешествие по Африке (Восточный Судан, Нубия, Египет). Затем вернулся в Европу и изучал естествознание в Вене и Йене.

После окончания обучения совершил несколько путешествий в Испанию, Норвегию, Лапландию, Абиссинию. В 1863 году Брем стал директором гамбургского Зоологического сада, а в 1867 году переехал в Берлин и основал Берлинский аквариум. В 1877 году совершил путешествие в Западную Сибирь и Восточный Туркестан, а в 1878 году – в области среднего Дуная.

Брем был автором большого количества научных и научно-популярных работ, которые отличаются увлекательным изложением научного материала, основательностью содержания.

До сих пор пользуются популярностью его работы: «Жизнь животных», «Жизнь птиц», «Путешествие в Западную Сибирь», «Лесные животные». Эти книги нравятся и взрослым, и детям.

Умер Альфред Эдмунд Брем 11 ноября 1884 года в Рентендорфе.

