День в истории: Семимиллиардный житель Земли

В этот день, 31 октября, отмечаются такие события.

День рождения изобретателя гидравлического двигателя

Бенуа Фурнерон Wikipedia.org

В 1802 году родился Бенуа Фурнерон, французский инженер, который изобрел гидравлический двигатель, названный турбиной Фурнерона и примененный впервые на фабрике Давилье и К° в Тювале.

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В 1848 инженер Джеймс Фрэнсис на базе турбины Фурнерона создал радиально-осевую гидротурбину, широко используемую и сейчас, например, на самой большой в мире ГЭС "Три ущелья".

День рождения Байера

Адольф фон Байер Indicator.Ru

В 1835 году родился Адольф фон Байер, немецкий химик-органик.

Свое первое химическое открытие Байер сделал в 12-летнем возрасте, получив новую двойную соль - карбонат меди и натрия.

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Научные работы Байера относятся главным образом к синтетической органической химии и стереохимии. Первой важной работой Байера стало его исследование простейших мышьякорганических соединений, произведенное им в конце 50-х годов в лаборатории Бунзена. Байер открыл барбитуровую кислоту и барбитураты.

В 1905 году Байеру была присуждена Нобелевская премия по химии "за заслуги в развитии органической химии и химической промышленности благодаря работам по органическим красителям и гидроароматическим соединениям".

Семимиллиардный житель Земли

Семимиллиардный житель Земли Даница Мэй Камачо. BigPicture

В 2011 году согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.

В 10:30 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил на пресс-конференции, посвященной этому событию. Однако на планете за минуту рождается в среднем 260 детей, поэтому невозможно установить, где именно родился семимиллиардный ребенок. Даже на сайте ООН приводятся противоречивые данные. Из-за этого праздничные мероприятия проводились сразу в нескольких странах.

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Впрочем, многие ученые считают, что день 31 октября выбран неверно, и называют 2012 или 2014 год как наиболее вероятную "юбилейную" дату. Согласно их мнению, население Земли сложно определить даже с точностью до миллиона, не говоря уж об одном человеке или сотне людей.

ООН, принимая погрешность статистики равной 1%, считает, что численность человечества достигла 7 миллиардов в период с апреля 2011 года по апрель 2012 года.

Бюро статистики США называет дату март 2012 года

Международный институт прикладного системного анализа — 2014 год.

Организация Объединенных Наций приняла решение считать семимиллиардным человеком на Земле родившуюся на Филиппинах Даницу Мэй Камачо. Другой кандидат - родившаяся в индийском штате Уттар-Прадеш девочка Наргиз.

Напомним, днем ранее мы вспоминали испытание Царь-бомбы и Войну миров.