День в истории: 17 марта - Получения элемента Калифорний и первые цветные фломастеры

В этот день, 17 марта, произошли такие события.

Первый пароход, пересекший Ла-Манш

Пароход Элиза Ruspekh.ru

Создателем первого парохода считается Роберт Фултон. В 1807 году он построил корабль с гребным колесом «Клермонт», который совершал рейсы по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани со скоростью около 5 узлов (9 км/ч). Но еще несколько лет применение пароходов было ограничено только речными маршрутами. Не верили люди в надежность новых паровых машин на больших морских и океанских просторах.

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Первым паровым судном, совершившим морское путешествие, стал пароход «Элиза». Его история такова: в 1814 году в Англии было построено колесное судно «Марджери» водоизмещением 70 тонн и длиной около 20 метров. Через год французский предприниматель Пьер Андриель приобрел и переименовал «Марджери» в «Элизу».

17 марта 1816 года он вышел из небольшого английского порта Ньюхейвена, расположенного в восьмидесяти километрах к югу от Лондона. На следующий день он пришвартовался в Гавре и стал таким образом первым в истории пароходом, пересекшим Ла-Манш.

Целью этого плавания было показать, что новые корабли на паровой тяге годятся не только для рек, но и для морей. Однако не все гладко было в этом экспериментальном путешествии: когда в проливе начался шторм, хозяин «Элизы» пресек назревавший бунт матросов, угрожая им пистолетом. Он пообещал выставить три бутылки рома первому, чья нога ступит на берег континента.

29 марта путешественники, поднявшись вверх по Сене и салютуя из двух пушек, уже «вплывали» в Париж.

Получен радиоактивный химический элемент Калифорний

Калифорний pinterest.com

17 марта 1950 года в университете Беркли (штат Калифорния, США) искусственным путем был получен новый радиоактивный химический элемент, которому присвоили атомный номер 98 в периодической системе и символ Cf (Californium).

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Как писали авторы, этим названием они хотели указать, что открыть данный элемент было так же трудно, как век назад колонистам-первопроходцам добраться до Калифорнии.

Сравнительно большие количества этого элемента были получены путем длительного облучения плутония в атомных реакторах. В мире существует буквально несколько граммов этого вещества. Калифорний чрезвычайно летучий металл. Он существует в двух полиморфных модификациях.

Калифорний является одним из самых дорогих металлов в мире. По оценкам, его стоимость составляет 6,5 миллионов долларов за грамм.

Главное применение калифорния — изготовление мощных и чрезвычайно компактных источников нейтронов. Калифорний широко используется в медицине и различного рода детекторах.

Первые разноцветные фломастеры

Фломастеры wikipedia.org

17 марта 1960 года в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

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Фломастер (слово происходит от торговой марки «Flo-Master») — инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара к наконечнику из пористого материала (нейлон или войлок).

В Европу был привезен из Японии немецкой фирмой “Edding“ в 1960 году. Фломастерами называют несколько видов пишущих принадлежностей: перманентные маркеры, смывающиеся (стираемые) маркеры для досок, текстовыделители, капиллярные ручки и собственно фломастеры. Различаются они составом красящего вещества, формой и назначением. Не существует общего термина для обозначения фломастера, в разных странах для этого часто используются имена брендов их изготовителей.

Напомним, днем ранее мы вспоминали ракету на жидком топливе и рождение Ома.