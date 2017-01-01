День в истории: Первая жевательная резинка и открытие рентгеновских лучей

В этот день, 28 декабря, произошли такие события.

День рождения Хендерсона

Томас Джеймс Хендерсон

В 1798 году родился Томас Джеймс Хендерсон, английский астроном, первый Королевский астроном Шотландии.

Окончил в Данди высшую школу, занимался юриспруденцией и рисованием карикатур. Однако его основным хобби были астрономия и математика, а изобретённый им новый метод измерения долготы привлек внимание известного астронома Т. Юнга. Юнг в своем посмертном письме Адмиралтейству рекомендовал Хендерсона на свое место. Адмиралтейство назначило Хендерсона на менее почетную должность — астрономом в обсерваторию на Мыс Доброй Надежды в Южной Африке, где он проработал с апреля 1832 по май 1833 года, выполнив большое количество наблюдений звезд.

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Отметил, что Альфа Центавра имеет значительное собственное движение, и сделал вывод, что она может быть одной из ближайших к Солнцу звезд.

Одним из ключевых вопросов в астрономии 1830-х было измерение расстояний до звезд, и Хендерсон стал одним из первых, кто измерил годичный параллакс звезды. Благодаря этим измерениям он оценил расстояние до Альфа Центавра в 3,25 световых лет, что на 33,7 % меньше истинного значения.

Из-за сомнений в точности результатов своих измерений Хендерсон не публиковал их до 1839 года, поэтому приоритет в измерении межзвездных расстояний был отдан Ф. В. Бесселю, который в 1838 году опубликовал данные своих измерений расстояния до звезды 61 Лебедя.

В 1834 году по рекомендации премьер-министра Великобритании лорда Мельбурна Хендерсон стал первым, занявшим только что учрежденную должность Королевского астронома Шотландии. Кроме того, он был назначен заведующим кафедрой астрономии в университете Эдинбурга. На этих должностях он работал до своей смерти в 1844 году.

Патент на жевательную резинку

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Самая первая жевательная резинка датируется временами каменного века, VII–II тысячелетиями до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов.

Древние греки для очищения полости рта и освежения дыхания жевали смолу дерева мастика, в изобилии росшего на территории Греции и Турции. Такой прообраз современной жевательной резинки они называли по имени дерева - «мастикой».

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Известно также, что индейцы майя около тысячи лет назад, чтобы чистить зубы и освежать дыхание, использовали застывший сок дерева саподилла. Такую жевательную смесь они называли «чикле». Много позже именно саподилла послужила основой для промышленного производства жевательной резинки.

На южноамериканском континенте индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки - из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. А благодаря Колумбу такая привычка, так же, как и курение, была привезена в Европу, но тогда она там не прижилась. Это произошло гораздо позже.

В 1848 году лавочник Джон Куртис (John B. Curtis) и его брат начали первыми в мире производить жвачку - они просто расфасовывали в бумажки кусочки смолы. Свой продукт они называли «Чистая сосновая смола штата Мэн». Позже они стали добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Новые жевательные резинки с парафином имели порой довольно необычные названия: «Белая гора», «Самая большая и лучшая», «Четыре в руке», «Сахарный крем». Постепенно их производство расширялось, но продажи все равно были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы.

В 1869 году зубной врач Уильям Финли Семпл (William Finley Semple) получил первый патент на жевательную резинку. Семпл предлагал изготавливать ее из каучука с добавлением мела, древесного угля и ряда ароматизаторов. Семпл утверждал, что такая жвачка будет благотворно влиять на состояние зубов. Кроме того, к числу несомненных достоинств «улучшенной жевательной резинки Семпла» изобретатель относил ее долговечность: дантист предполагал, что кусочек жвачки можно будет использовать неделями и месяцами, так как каучук очень прочен.

Однако Уильям Семпл по неизвестным причинам так и не смог наладить промышленное производство жвачки.

Открытие рентгеновских лучей

Вильгельм Конрад Рентген

Вильгельм Рентген был трудолюбивым человеком и, будучи руководителем физического института Вюрцбургского университета, имел привычку допоздна засиживаться в лаборатории.

Главное открытие в своей жизни — икс-излучение — он совершил, когда ему было уже 50 лет. Вечером в пятницу, 8 ноября 1895 года, когда его ассистенты уже ушли домой, Рентген продолжал работать. Он снова включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотным черным картоном. Лежавший неподалеку бумажный экран, покрытый слоем кристаллов платиноцианистого бария, начал светиться зеленоватым цветом. Ученый выключил ток — свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось.

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28 декабря Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

Открытие немецкого ученого очень сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Исследования, связанные с рентгеновскими лучами, вскоре привели к открытию радиоактивности: А. Беккерель, М. и П. Кюри. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники.

К Рентгену не раз обращались представители промышленных фирм с предложениями о выгодной покупке прав на использование изобретения. Но учёный отказывался запатентовать открытие, так как не считал свои исследования источником дохода.

К 1919 году рентгеновские трубки получили широкое распространение и применялись во многих странах. Благодаря им появились новые направления науки и техники — рентгенология, рентгенодиагностика, рентгенометрия, рентгеноструктурный анализ и др.

Напомним, днем ранее мы вспоминали взрыв сверхновой и рождение Кеплера и Пастера.

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