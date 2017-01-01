День в истории: Ракета на жидком топливе и рождение Ома

В этот день, 16 марта, произошли такие события.

День рождения Георга Ома

Георг Ом scientificrussia.ru

Георг Симон Ом (нем. Georg Simon Ohm) родился 16 марта 1787 года в городе Эрланген (Бавария), в семье слесаря. Он рано потерял мать, а отец – весьма развитый человек – уделял воспитанию детей огромное внимание, внушая сыну любовь к математике и физике. После успешного окончания гимназии Георг в 1805 году поступил в Эрлангенский университет.

Проучившись три семестра, он принял приглашение занять место учителя математики в частной школе в Готтштадте (Швейцария), а затем – в Нейштадтской школе. Так началась педагогическая деятельность Ома. Помимо преподавания он продолжал заниматься самообразованием. В 1811 году Георг вернулся в Эрланген и окончил университет, получив степень доктора философии. Сразу же ему была предложена должность приват-доцента кафедры математики этого университета.

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В этот период он написал работу о методике преподавания. Это был его первый опубликованный труд, который вышел в 1817 году. Вскоре Георгу предложили место учителя в иезуитской коллегии Кёльна, где помимо преподавания он плотно занялся наукой. Ом, прежде уделявший основное внимание математике, воодушевленно переключился на физику. Его увлекла тема протекания электрических токов по проводникам.

В Кёльне ученый провел целую серию экспериментов и опубликовал свои знаменитые работы по теории гальванической цепи. В 1826 году вышла его статья «Определение закона, по которому металлы проводят контактное электричество, вместе с наброском теории вольтаического аппарата и мультипликатора Швейггера». Но эта публикация не произвела впечатления на ученых.

В 1826 году Георг переехал в Берлин, и через год вышла его монография «Теоретическое исследование электрических цепей», в которой ученый предложил характеризовать электрические свойства проводника его сопротивлением и ввел этот термин в научный обиход. Он экспериментально открыл основной закон электрической цепи.

В 1833 году ему предложили место профессора физики в политехнической школе Нюрнберга, а вскоре назначили инспектором по методике преподавания и назначили ректором школы. Несмотря на большую загруженность, Ом не оставил научную работу и даже приступил к новым исследованиям – в области акустики, результаты которых сформулировал в виде закона (впоследствии – акустический закон Ома), который также не был принят современниками.

Первыми закон Ома признали русские физики Ленц и Якоби, а в 1842 году Лондонское Королевское общество наградило Ома золотой медалью и избрало своим членом. Только после этого Ом получил признание и на родине. В 1845 году его избрали членом Баварской академии наук, а через 4 года пригласили в Мюнхен на должность экстраординарного профессора, где Ом продолжил читать лекции, вести научные исследования и конструировать демонстрационные приборы.

Много внимания уделяя методике преподавания, ученый в последние годы жизни начал работать над учебником физики, который он задумал как фундаментальный труд. Но успел закончить лишь первый том «Вклад в молекулярную физику».

Ом не создал семьи. Вся его жизнь была отдана науке и утверждению сделанных им открытий. В 1852 году Георг получил должность ординарного профессора, а вскоре одним из первых был награжден орденом Максимилиана «За выдающиеся достижения в области науки». Его работы были переведены на английский язык, итальянский и французский языки.

Умер Георг Симон Ом 7 июля (хотя в ряде источников указана дата 6 июля) 1854 года в Мюнхене, где и был похоронен на Старом южном кладбище.

В 1881 году на международном конгрессе электриков в Париже учеными единогласно было принято решение назвать его именем теперь общепринятую единицу электрического сопротивления («один Ом»). В память об ученом на здании кёльнской коллегии установлена мемориальная доска, в Мюнхене воздвигнут памятник Ому.

День рождения Генриха Кайзера

Генрих Кайзер wikipedia.org

Окончил Боннский университет, где в 1894—1920 годах преподавал, а также создал центр спектроскопии. Первоначально занимался исследованиями акустических волн, что было темой его диссертации в Берлинском университете в 1879 году, установил присутствие гелия в атмосфере Земли. Вместе с Карлом Рунге исследовал спектры химических элементов.

В честь Кайзера названа единица СГС кайзер, обозначающая волновое число.

Ракета на жидком топливе

Роберт Годдард с ракетой defence.ru

16 марта 1926 года неподалеку от городка Оберн уроженец штата Массачусетс американский инженер-физик и пионер ракетостроения Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе.

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Вдохновленный произведением Герберта Уэллса "Война миров", Годдард посвятил большую часть своей профессиональной жизни разработке математических теорий ракетного топлива и теоретическому обоснованию того, что ракетный двигатель может развивать тягу, которой будет достаточно для совершения полета в космос.

В своем дневнике Годдард по этому случаю записал: "Когда она взлетела без какого-либо значительного шума и пламени, это показалось волшебством, как будто она сказала: "Я простояла здесь достаточно долго и, если вы не возражаете, я отправлюсь куда-нибудь в другое место".

Ракета, весившая чуть меньше 5 килограмм вместе с топливом, которое представляло собой жидкий кислород смешанный с бензином, поднялась на высоту двенадцати с половиной метров и за две с половиной секунды, прошедшие до сгорания нижней половины сопла, пролетела по горизонтали 56 метров. Но этот непродолжительный полет стал первым гигантским шагом в ракетостроении и важной демонстрацией возможностей жидкостных ракетных двигателей.

Годдард занимался и другими задачами. Например, он предложил идею реактивного гранатомёта, и первые американские модели гранатомётов «Базука» были созданы именно на основе работ Годдарда.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый сайт .com и возвращение Колумба.

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