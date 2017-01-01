День в истории: Рождение Франклина и первое пересечение Южного полярного круга

В этот день, 17 января, произошли такие события.

День рождения Бенджамина Франклина

Бенджамин Франклин wikipedia.org

Бенджамин Франклин родился 17 января 1706 года в Бостоне, штат Массачусетс. В семье кроме него было еще 16 детей.

Франклин учился в школе, но отец не мог оплатить ему полный курс обучения, поэтому, когда Бенджамину исполнилось 10 лет, он стал работать в типографии и мастерской по изготовлению свечей.

В 1727 году организовал собственную типографию, которая издавала "Пенсильванскую газету" и "Альманах Бедного Ричарда". Он самостоятельно выучил несколько европейских языков, а также латынь.

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Заинтересовавшись явлением электричества, он занялся его изучением и сделал несколько изобретений, многие из которых используются до сих пор. Это громоотвод, бифокальные очки, электрический запал.

Франклин открыл первую в США публичную библиотеку, основал Американское Философское Общество и Пенсильванский Университет. Он был автором идеи о летнем времени.

Известен Франклин и своей дипломатической работой в Лондоне (1757–1775) и Париже (1776-1785), где способствовал укреплению международного положения США - при его содействии и участии были заключены Американо-французский договор о союзе (1778) и Версальский мирный договор (1783), по которому Великобритания признала независимость США. В 1785 году он занял пост президента Законодательного собрания штата Пенсильвания.

Франклин является одним из авторов Конституции США 1787 года. Бенджамину Франклину принадлежит ряд популярных афоризмов, самыми известными из которых являются "Время – деньги", "Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня" и "Если хочешь крепко спать, возьми с собой в постель чистую совесть".

Бенджамин Франклин прожил долгую плодотворную жизнь и умер 17 апреля 1790 года в Филадельфии.

Первое судно, пересекшее Южный полярный круг

«Резолюшн» wikipedia.org

Первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг, был Джеймс Кук. Это произошло 17 января 1773 года.

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В истории культуры и науки найдется не так много имен, которые одновременно встречаются в справочниках выдающихся деятелей науки и культуры. Таким человеком является капитан Кук, известный английский мореплаватель и путешественник. Он избороздил весь Тихий океан, побывал в Австралии, Новой Зеландии и на многих южных островах, ставших позже английскими колониями.

Кук совершил три знаменитые экспедиции. Во время своего второго путешествия (1772-1775) Кук отправился на поиски "Южной земли". Многие верили, что она расположена к югу от Австралии. Кук проплыл через Южный полярный круг, но из-за льдов ему пришлось вернуться.

После многочисленных попыток пробиться сквозь льды Кук пришел к ошибочному выводу, что обширной Южной земли не существует. Однако он нанес на карту ряд неизвестных островов на юге Тихого океана, таких как Новая Каледония, Сандвичевы острова, Южная Георгия и Норфолк. Наблюдения и подробные отчеты великого исследователя стали основой для многих экспедиций.

День детских изобретений

День детских изобретений freepik.com

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений или, в ином переводе, День детей-изобретателей (Kid Inventors’ Day).

Символично, что датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin, 1706-1790).

Замечательно, что свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет. В дальнейшем он продолжил научные исследования и, проведя множество экспериментов, внес неоценимый вклад в мировую науку.

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Юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата - незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды привели мальчика к победе. Несомненно, флаг Аляски и сегодня выглядит очень стильно.

А батут? Идея его создания, казалось бы, лежала на поверхности. И вот в 1930 году, наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, некий Джордж Ниссен обратил внимание на то, как гимнасты в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку. На этом выступление акробатов обычно заканчивалось, но 16-летний подросток задумался и решил смастерить "подпрыгивающую установку", на которой можно бы было подпрыгивать и выполнять различные трюки в воздухе.

Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор — все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей.

В День детских изобретений проходят многочисленные демонстрации новых изобретений, конкурсы, награждения.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие южного магнитного полюса и Луноход-2.

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