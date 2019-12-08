День в истории: 8 декабря - Самая смертоносная молния и фиаско с полетом на Луну

В этот день, 8 декабря, произошли следующие события.

День рождения Ингенхауза

Ян Ингенхауз wikipedia.org

В 1730 году родился Ян Ингенхауз, голландский и английский физиолог, биолог и химик.

Наиболее известен как один из первооткрывателей фотосинтеза, так как доказал, что свет является необходимой составляющей процесса преобразования зелеными растениями углекислого газа в кислород. Также открыл присутствие процессов клеточного дыхания не только у животных, но и у растений. Проводил эксперименты с электричеством, изучал теплопроводность и химию. В 1785 году описал хаотическое движение частичек угольной пыли над парами этанола, что позволяет считать Яна Ингенхауза первооткрывателем Броуновского движения.

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Совместно с Джозефом Пристли показал, что выдыхаемый животными углекислый газ поглощается растениями с выделением кислорода при участии солнечного света в процессе фотосинтеза; также обнаружил, что существует и противоположный, аналогичный дыханию животных процесс фотодыхания, то есть поглощения растениями кислорода и выделения углекислого газа, причем дыхание у зеленой части растения (содержащей хлорофилл) осуществляется в темноте, а у частей растения, не имеющих хлорофилла, — как в темноте, так и на свету.

Также был известен за успешную прививку членов семьи Габсбургов в Вене против оспы в 1768 году, после которой стал частным советником и личным врачом Австрийской императрицы Марии Терезии.

Смертоносная молния

Самолет после катастрофы wikipedia.org

Авиалайнер Boeing 707−121 компании Pan American выполнял пассажирский рейс PA-214 (позывной — Clipper 214) из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) в Филадельфию (штат Пенсильвания), а на его борту находились 73 пассажира и 8 членов экипажа.

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Из-за сложных погодных условий в Филадельфийском аэропорту рейс 214 был вынужден задержаться в зоне ожидания. Но затем экипаж объявил сигнал бедствия, так как самолёт вышел из-под контроля, а пилот другого самолета сообщил, что рейс 214 объят пламенем. Горящий лайнер рухнул у восточной границы городка Элктон (штат Мэриленд), при этом погибли все находившиеся на борту. Это крупнейшая авиакатастрофа в штате Мэриленд.

По результатам расследования был сделан вывод, что катастрофа произошла из-за попадания в самолёт молнии, что привело к взрыву топливного бака и разрушению левой плоскости крыла. Данная катастрофа занесена в книгу рекордов Гиннесса как наибольшее число погибших от удара молнии.

Отмена пилотируемого полета на Луну

Зонд-7а airbase.ru

Для обеспечения приоритета по первому в мире лунно-облетному пилотируемому полету в СССР старт двухместного корабля «Зонд-7» в рамках реализации программы «Протон»-«Зонд» планировался на 8 декабря 1968 года.

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Ввиду того, что предыдущие беспилотные полеты кораблей «Зонд (7К-Л1)» были полностью или частично неудачными из-за неотработанности корабля и носителя, такой рискованный полет был отменен — несмотря на то, что экипажи написали заявление в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить лететь к Луне немедленно, для опережения США. Даже если бы разрешение было бы получено, СССР не выиграл бы первый (облетный) этап «лунной гонки» — 20 января 1969 года при попытке запустить корабль «Зонд-7» в беспилотном режиме ракета-носитель «Протон» взорвалась (его спускаемый аппарат был сохранен системой аварийного спасения).

В нервных условиях «лунной гонки», ввиду проведения в СССР двух беспилотных полетов вокруг Луны и замалчивания о неудачах в программе Л1, в США было решено произвести рискованную перестановку в своей лунной программе. Полет вокруг Луны был переставлен вперед планировавшейся ранее отработки на околоземной орбите всего комплекса «Аполлон». Поскольку лунный модуль не был еще готов к полетам, облет было решено выполнить без него, после всего одного пилотируемого полета орбитального корабля («Аполлон-7») и в первом же пилотируемом полете ракеты «Сатурн-5».

В декабре 1968 года Америка вырвалась вперед в космической гонке и выиграла первый (облетный) этап «лунной гонки», когда Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс в полёте 21-27 декабря на корабле «Аполлон-8» сделали 10 витков вокруг Луны.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие Ниагарский водопад и Аполлон-17.