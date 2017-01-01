День в истории: Теория относительности и Киевское метро

В этот день, 6 ноября, произошли такие события.

День рождения Чезаре Ломброзо

Чезаре Ломброзо Wikipedia.org

6 ноября 1838 года родился Чезаре Ломброзо, итальянский врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике. Главная заслуга в криминологии Ломброзо заключается в том, что он сместил акцент изучения с преступления как деяния на человека - преступника.

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Идеи Ломброзо в течение ряда лет пользовались широкой популярностью, однако после того, как его ученики выяснили, что 63% итальянских солдат обладают анатомическими особенностями, указывающими, согласно его теории, на преступные наклонности, популярность взглядов Ломброзо стала снижаться. В конечном счёте обследование 3000 заключённых в английских тюрьмах опровергло утверждения Ломброзо.

Подтверждение Общей теории относительности Эйнштейна

Альберт Эйнштейн wikinauka.ru

В Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества 6 ноября 1919 года объявили о триумфальном подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. Оно было представлено английским астрономом Артуром Эддингтоном.

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Осенью 1919 года английская экспедиция в момент затмения обнаружила предсказанное Эйнштейном отклонение света в поле тяготения Солнца. При этом измеренное значение соответствовало не ньютоновскому, а эйнштейновскому закону тяготения.

Сенсационную новость перепечатали газеты всей Европы, хотя суть новой теории чаще всего излагалась в беззастенчиво искаженном виде. Изучив всесторонне результаты наблюдений за полным солнечным затмением, ученые установили, что отклонение световых лучей звезд у края солнечного диска соответствует “эйнштейновой“ величине и в два раза превышает величину, “предсказанную“ классической ньютоновской теорией тяготения.

С этого заседания и началась поистине всемирная слава Эйнштейна. Ему отовсюду идут приглашения, он путешествует по всему миру, читая лекции. Эйнштейна неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по физике, однако члены Нобелевского комитета долгое время не решались присудить премию автору столь революционных теорий.

В конце концов был найден дипломатичный выход: премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну за теорию фотоэффекта, то есть за наиболее бесспорную и хорошо проверенную в эксперименте работу; но текст решения содержал нейтральное добавление: “… и за другие работы в области теоретической физики“.

Открытие Киевского метрополитена

В 1960 году открыта первая очередь Киевского метрополитена — участок Святошинско-Броварской линии длиной 5,2 км с 5 станциями: Вокзальная, Университет, Крещатик, Арсенальная, Днепр.

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После серьезного разрушения Киева во время Второй мировой войны была начата масштабная реконструкция города,. В эти планы входило и строительство метрополитена.

Уже к июлю 1945 года были определены три главных направления, по которым планировалось строить линии метро: Святошино — Бровары, Куреневка — Сталинка, Сырец — Печерск. В то время планировалось, что к 1950 году в Киеве откроется первая очередь метро — две линии общей длиной 30,5 км, которые пересекаясь, соединят Святошино с Дарницей, Демиевку с Подолом. Однако реальные работы по сооружению метрополитена были начаты в 1949 году.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первые троллейбусы в Киеве.