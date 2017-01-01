День в истории: Пятый спутник Юпитера и петля Нестерова

В этот день, 9 сентября, отмечают такие события.

День тестировщика

9 сентября - День тестировщика freepik.com

Читай также: День в истории: Запуск Интернета и Харьковского метрополитена По легенде, 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле, и Грейс Хоппер произнесла слово “bug“ (англ. “жук“), ставшее позднее термином, обозначающим компьютерную ошибку. По легенде, 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле, и Грейс Хоппер произнесла слово “bug“ (англ. “жук“), ставшее позднее термином, обозначающим компьютерную ошибку.

Извлеченное насекомое было вклеено в технический дневник с сопроводительной надписью: “First actual case of bug being found“ (англ. “первый случай в практике, когда был обнаружен жучок“). Этот забавный факт положил начало использованию слова “баг“ в значении “ошибка“.

Открытие пятого спутника Юпитера

Спутник Юпитера Амальтея blogspot.com

В 1892 году американский астроном Эдвард Барнард открыл пятый спутник Юпитера – Амальтею. Она стала последним спутником, открытым в ходе визуальных наблюдений (а не методом фотографии), и первым спутником Юпитера, обнаруженным после открытия галилеевых спутников в 1610 году.

Мертвая петля

Макет самолета Ньюпор, на котором Нестеров совершил "мертвую петлю" wikipedia.org

В 1913 году военный летчик Петр Нестеров в Киеве над Сырецким полем впервые выполнил фигуру сложного пилотажа “мертвая петля“.

Читай также: День в истории: Последний сумчатый волк и уничтожение военных игрушек Свое название — “мертвая“ — получила из-за того, что некоторое время была рассчитана только теоретически на бумаге и практически не выполнялась. Заслуга Нестерова в том, что он начал использовать подъемную силу крыла для маневра и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Он так доверял своим расчетам, что перед выполнением “мертвой петли“ не пристегнулся ремнями к самолету. Расчёты оказались правильными, и в верхней точке петли он не выпал, как предостерегали некоторые, — центробежная сила прижимала летчика к сиденью. Свое название — “мертвая“ — получила из-за того, что некоторое время была рассчитана только теоретически на бумаге и практически не выполнялась. Заслуга Нестерова в том, что он начал использовать подъемную силу крыла для маневра и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Он так доверял своим расчетам, что перед выполнением “мертвой петли“ не пристегнулся ремнями к самолету. Расчёты оказались правильными, и в верхней точке петли он не выпал, как предостерегали некоторые, — центробежная сила прижимала летчика к сиденью.

Первые попытки выполнить эту фигуру пилотажа осуществлялись на заре авиации на самолётах, которые не выдерживали возникающих при этом перегрузок и разрушались, пилоты обычно не выживали. Впервые в мире фигура была выполнена 27 августа (9 сентября) 1913 года в городе Киеве над Сырецким полем П.Н. Нестеровым[2] на самолёте Ньюпор-4 с двигателем «Гном» в 70 лошадиных сил[3]. Этим манёвром Нестеров положил начало высшему пилотажу.