Интересный факт дня: Мы не дышим обеими ноздрями одинаково

У большинства людей есть доминирующая ноздря.

Если подойти к зеркалу и выдохнуть через нос, зеркало запотевает. На поверхности будут скапливаться две отметки водяного пара, по одной для каждой ноздри. Но одна отметка будет больше другой, потому что люди дышат в основном через одну ноздрю.

Так почему же мы редко дышим обеими ноздрями одновременно?

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В любой момент времени около 75% своего дыхания люди дышат одной ноздрей и 25% - другой, сказал доктор Майкл Беннингер, врач из клиники Кливленда. Доминирующая ноздря переключается в течение дня. Это называется назальным циклом.

Хотя обычно мы этого не замечаем, во время носового цикла одна ноздря становится перегруженной и, таким образом, меньше способствует потоку воздуха, в то время как другая становится разгруженной. Согласно небольшому исследованию 2016 года, опубликованному в журнале PLOS One, в среднем картина перегрузки переключается примерно каждые 2 часа . Согласно исследованию, правши, как правило, больше времени уделяют левой ноздре.

По словам Беннингера, никто не знает, почему возникает носовой цикл. Но есть одна популярная теория: “Некоторые люди предполагают, что это связано с тем, что на одной стороне скапливается влага, чтобы она не становилась слишком сухой“, - сказал он.

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По словам Беннингера, большинство людей не знают о носовом цикле. Однако во время сна это может стать более заметным. Например, если человек лежит на правом боку, под действием силы тяжести нижняя ноздря - правая ноздря - становится более загруженной. Если цикл определил, что правая ноздря естественно более загружена в то время, заметного эффекта не будет. Но если носовой цикл сделал левую ноздрю более заложенной, а правая - заложенной из-за сна на боку, дыхание может быть затруднено, и человек может проснуться.

Обычно люди замечают цикл только в том случае, если у них есть постоянная закупорка одной стороны носа, отметил Беннингер. Это может произойти, если у человека искривленная перегородка, при которой перегородка между ноздрями смещается, в результате чего она отталкивается в одну сторону. У некоторых людей в носу вырастают мягкие безболезненные образования, называемые полипами, которые могут вызывать тот же эффект. Хотя опухоли встречаются реже, они тоже могут привлечь внимание.

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Хотя при простуде у вас может быть заложенность носа, это не связано с носовым циклом. В целом, когда вы больны, обе ноздри заложены, поэтому у вас будут проблемы с дыханием через нос, независимо от того, где вы находитесь в цикле, сказал Беннингер.

Есть способы избавиться от заложенности обеих ноздрей одновременно, что может временно привести к тому, что кто-то будет дышать через них более равномерно, пока не возобновится носовой цикл. По словам Беннингера, лекарственные препараты, такие как спреи для снятия заложенности носа, а также упражнения могут иметь такой же эффект. Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журнале Ear, Nose & Throat Journal, секс может “открывать нос“ и может быть естественной заменой противоотечных средств .

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