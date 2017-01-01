Медики создали электрический заменитель носа

Вернуть обоняние теперь можно при помощи имплантанта.

Благодаря совершенным учеными открытиям и разработанным на их основе медицинским технологиям, сегодня у глухих людей есть возможность слышать, а у слепых — видеть. Для компенсации потери слуха уже много лет используются кохлеарные имплантаты, а для возвращения зрения применяется генная инженерия. Кажется, что ученые совсем не задумываются о людях, потерявших обоняние, но это далеко не так — ученые из Гарвардского университета стали на шаг ближе к созданию электрического имплантата для носа.

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Слуховые аппараты позволяют людям слышать звуки при помощи электрической стимуляции определенных групп нервов. В частности, речь идет об активизации слухового анализатора, который впоследствии передает информацию о звуках в мозг. Таким же образом ученые хотят вернуть пациентам способность чувствовать запахи, однако носовой имплантат будет воздействовать на другие нервы.

Чтобы проверить возможность создания такого аппарата, исследователи набрали группу людей в возрасте от 43 до 72 лет. Главным критерием отбора была высокая степень восприимчивости к запахам. Свою пригодность кандидаты доказали пройдя тест, где им нужно было распознать 40 разных запахов.

В носовые полости испытуемых были помещены электроды. Они использовались для стимуляции нервов обонятельной луковицы, которая расположена во внутричерепной полости, чуть ниже лобной доли. Электрическое воздействие позволило испытуемым почувствовать запахи лука и фруктов, хотя рядом с ними их не было.

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По словам профессора Эрика Холбрука, участвовавшего в разработке технологии, в настоящее время ученые мало чем могут помочь пациентам с потерей обоняния. Тем не менее, проведенный эксперимент доказал действенность придуманного ими метода.

Для создания носового имплантата ученым необходимо придумать прибор, который способен распознавать молекулы запаха окружающих продуктов и предметов. Они надеются, что когда-нибудь он сможет стимулировать нервные окончания таким образом, чтобы в точности передавать людям запахи.

Напомним, ранее сообщалось, что был создан самый маленький электронный нос.