Интересный факт дня: Веру в дьявола объяснили боязнью чумы
На протяжении большей части истории болезни получали сверхъестественные объяснения. Несмотря на это, антропологам было трудно поддерживать гипотезы, которые связывают эволюцию духовных верований с практикой общественного здравоохранения. Это новое исследование может изменить это.
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Большая международная группа исследователей обнаружила убедительные статистические данные, свидетельствующие о распространенности различных патогенов с высоким уровнем морального витализма — более известного как вера в духовные силы добра и зла.
Результаты показывают, что в мире, где невидимые инфекции распространяются беспрепятственно, моральный витализм может усиливать действия, сводящие к минимуму работоспособность функции нашей «поведенческой иммунной системы», в свою очередь, укрепляя эти убеждения.
«Предоставляя основу для прогнозирования распространения инфекционных заболеваний, моральный витализм также способствовал бы (или, по крайней мере, был обоснованным) поведенческим стратегиям, направленным на ограничение заражения», — пишут исследователи в своем докладе.
С древних времен до современности нет недостатка в примерах, иллюстрирующих, как мы представляем связь между злом и болезнью. Будь то в форме индивидуальных изгнаний или погромов, нацеленных на уничтожение целого населения, мораль и болезни давно идут рука об руку.
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Это исследование поднимает некоторые интересные вопросы. Могло ли распространение болезней повлиять на развитие этих моральных убеждений? Могли ли эти убеждения, в свою очередь, повлиять на распространение патогенов?
Чтобы выяснить это, исследовательская группа провела работу, анализируя данные в поисках тенденций, которые показали, может ли моральный витализм снизить риск заражения инфекционными заболеваниями и, следовательно, иметь адаптивное преимущество.
Первые два исследования явно рассматривали колдовство и веру в сглаз, а также веру в то, что мы обычно называем дьяволом.
Используя модели, которые сравнивали эти убеждения в разных культурах с распространенностью патогенных микроорганизмов, включая малярию, тиф и лихорадку денге, исследователи обнаружили, что на самом деле существует тесная связь. Чем более распространено заболевание, тем больше вероятность, что в этой части мира существует вера в колдовство, сглаз или самого дьявола.
Обнаружение того, что вера в дьявола чаще встречается в местах, где болезнь легко распространяется, является началом, но мало что показывает, влияет ли одно на другое каким-либо образом.
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Прошлые исследования уже намекают на сильные связи между экономикой и религиозностью, например, предполагают, что могут работать другие культурные силы, способствуя как риску заболевания, так и тенденции присоединиться к сверхъестественным убеждениям.
Таким образом, команда обратилась к вопросу более непосредственно, проведя большое многонациональное исследование, предназначенное для измерения морального витализма и поведения людей в области здравоохранения.
Это не только позволило ученым лучше изучить вопрос на личном уровне, но и помогло контролировать другие переменные, которые были связаны как с моральным витализмом, так и с исторической распространенностью патогенов.
Чуть более 3100 студентов из университетов из 28 стран мира представили результаты опроса для окончательного анализа, который показал довольно устойчивую связь между сверхъестественной верой в добро и зло и поведением, которое помогает избежать контакта с патогенами.
Взятые вместе, результаты дают убедительное доказательство того, что, веря в темные силы, которые наносят вред телу, люди с большей вероятностью избегали контакта со смертельными патогенными микроорганизмами, то есть моральный витализм был не просто примитивным суеверием, а функциональным поведением.
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«Таким образом, моральные виталистические убеждения могут представлять собой психологический механизм, который дает адаптивное преимущество в условиях, характеризующихся высокой нагрузкой патогеном», — пишут исследователи.
Принимая во внимание, что склонность видеть мир в оттенках добра и зла одобряется более консервативными людьми и дополнительно подкрепляется групповым мышлением, нетрудно понять, как дьявол быстро оказался в разоренных чумой общинах.
Для антропологов, заинтересованных в нашей так называемой поведенческой иммунной системе, исследование подтверждает подозрения, что моральные силы влияют не только на то, как мы справляемся со здоровьем и болезнями, но и на то, что они формируют в ответ.
В мире, где наука и религия часто сталкиваются с проблемами управления здоровьем и благополучием, жизненно важно, чтобы мы узнали все о взаимосвязи между культурой и распространением болезней.
Это исследование опубликовано в Royal Society B.
Напомним, ранее сообщалось, что ранее были раскрыты реальные масштабы Юстиниановой чумы.
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