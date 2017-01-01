Интересный факт дня: Веру в дьявола объяснили боязнью чумы

Когда «Черная смерть» уничтожала население Европы в 14-м веке, именно дьявола часто обвиняли в этом. Пройдут столетия, прежде чем истинный виновник будет найден под микроскопом.

На протяжении большей части истории болезни получали сверхъестественные объяснения. Несмотря на это, антропологам было трудно поддерживать гипотезы, которые связывают эволюцию духовных верований с практикой общественного здравоохранения. Это новое исследование может изменить это.

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Большая международная группа исследователей обнаружила убедительные статистические данные, свидетельствующие о распространенности различных патогенов с высоким уровнем морального витализма — более известного как вера в духовные силы добра и зла.

Результаты показывают, что в мире, где невидимые инфекции распространяются беспрепятственно, моральный витализм может усиливать действия, сводящие к минимуму работоспособность функции нашей «поведенческой иммунной системы», в свою очередь, укрепляя эти убеждения.

«Предоставляя основу для прогнозирования распространения инфекционных заболеваний, моральный витализм также способствовал бы (или, по крайней мере, был обоснованным) поведенческим стратегиям, направленным на ограничение заражения», — пишут исследователи в своем докладе.

С древних времен до современности нет недостатка в примерах, иллюстрирующих, как мы представляем связь между злом и болезнью. Будь то в форме индивидуальных изгнаний или погромов, нацеленных на уничтожение целого населения, мораль и болезни давно идут рука об руку.

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Это исследование поднимает некоторые интересные вопросы. Могло ли распространение болезней повлиять на развитие этих моральных убеждений? Могли ли эти убеждения, в свою очередь, повлиять на распространение патогенов?

Чтобы выяснить это, исследовательская группа провела работу, анализируя данные в поисках тенденций, которые показали, может ли моральный витализм снизить риск заражения инфекционными заболеваниями и, следовательно, иметь адаптивное преимущество.

Первые два исследования явно рассматривали колдовство и веру в сглаз, а также веру в то, что мы обычно называем дьяволом.

Используя модели, которые сравнивали эти убеждения в разных культурах с распространенностью патогенных микроорганизмов, включая малярию, тиф и лихорадку денге, исследователи обнаружили, что на самом деле существует тесная связь. Чем более распространено заболевание, тем больше вероятность, что в этой части мира существует вера в колдовство, сглаз или самого дьявола.

Обнаружение того, что вера в дьявола чаще встречается в местах, где болезнь легко распространяется, является началом, но мало что показывает, влияет ли одно на другое каким-либо образом.

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Прошлые исследования уже намекают на сильные связи между экономикой и религиозностью, например, предполагают, что могут работать другие культурные силы, способствуя как риску заболевания, так и тенденции присоединиться к сверхъестественным убеждениям.

Таким образом, команда обратилась к вопросу более непосредственно, проведя большое многонациональное исследование, предназначенное для измерения морального витализма и поведения людей в области здравоохранения.

Это не только позволило ученым лучше изучить вопрос на личном уровне, но и помогло контролировать другие переменные, которые были связаны как с моральным витализмом, так и с исторической распространенностью патогенов.

Чуть более 3100 студентов из университетов из 28 стран мира представили результаты опроса для окончательного анализа, который показал довольно устойчивую связь между сверхъестественной верой в добро и зло и поведением, которое помогает избежать контакта с патогенами.

Взятые вместе, результаты дают убедительное доказательство того, что, веря в темные силы, которые наносят вред телу, люди с большей вероятностью избегали контакта со смертельными патогенными микроорганизмами, то есть моральный витализм был не просто примитивным суеверием, а функциональным поведением.

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«Таким образом, моральные виталистические убеждения могут представлять собой психологический механизм, который дает адаптивное преимущество в условиях, характеризующихся высокой нагрузкой патогеном», — пишут исследователи.

Принимая во внимание, что склонность видеть мир в оттенках добра и зла одобряется более консервативными людьми и дополнительно подкрепляется групповым мышлением, нетрудно понять, как дьявол быстро оказался в разоренных чумой общинах.

Для антропологов, заинтересованных в нашей так называемой поведенческой иммунной системе, исследование подтверждает подозрения, что моральные силы влияют не только на то, как мы справляемся со здоровьем и болезнями, но и на то, что они формируют в ответ.

В мире, где наука и религия часто сталкиваются с проблемами управления здоровьем и благополучием, жизненно важно, чтобы мы узнали все о взаимосвязи между культурой и распространением болезней.

Это исследование опубликовано в Royal Society B.

Напомним, ранее сообщалось, что ранее были раскрыты реальные масштабы Юстиниановой чумы.