Билл Гейтс дал деньги на создание таблеток от коронавируса

Британский стартап получил финансирование от фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Билл и Мелинда Гейтс поддержали британский стартап, который пытается разработать новые лекарства с помощью программного обеспечения искусственного интеллекта.

Exscientia, штаб-квартира которой находится в Оксфорде, объявила в среду, что подписала четырехлетний контракт на сумму до 70 миллионов долларов с Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

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Стартап заявил, что он будет использовать часть финансирования, чтобы попытаться разработать новые противовирусные таблетки, которые можно было бы использовать для лечения Covid-19 и остановить распространение будущих пандемий.

Exscientia сосредоточена на разработке методов лечения Covid-19 и других коронавирусов, а также вируса гриппа и передачи вируса от животных к человеку Nipah, который может вызывать респираторные проблемы.

"Продолжающаяся пандемия Covid-19 подчеркивает безотлагательность разработки безопасных и эффективных лекарств широкого спектра действия для расширения нашего арсенала против вирусов и их вариантов", - сказал в своем заявлении генеральный директор Exscientia Эндрю Хопкинс.

"Терапевтические препараты малых молекул Exscientia нацелены на борьбу с теми частями вирусов, которые менее всего подвержены изменениям, что позволяет ученым разрабатывать методы лечения, которые теоретически могут противостоять вирусам будущего. Терапия с использованием малых молекул может обеспечить превосходный подход к охране здоровья во всем мире", - заявила Дениз Барро, директор по управлению Exscientia.

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"Определенные мишени распространены среди семейств вирусов, а это означает, что сильнодействующие терапевтические средства могут быть широко эффективными для множества семейств вирусов. Это сотрудничество будет сосредоточено на оценке белков-мишеней, которые эволюционно консервативны и с меньшей вероятностью разовьют устойчивость".

Хотя вакцины обеспечивают защиту населения от Covid, существует ограниченное количество методов лечения, доступных для пациентов с положительным результатом теста.

Эффективность ремдесивира, единственного противовирусного препарата, одобренного для лечения Covid, не идеальна, и многие врачи полагаются на лекарства, которые облегчают симптомы, такие как стероид дексаметазон, или определенные методы лечения антителами.

Exscientia утверждает, что ее программное обеспечение искусственного интеллекта может сократить время, необходимое для открытия новых лекарств, до 80%.

Фирма, которая подписала сделку на 1,2 миллиарда долларов с американской фармацевтической фирмой Bristol Myers Squibb, уже имеет несколько препаратов, участвующих в клинических испытаниях.

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Например, два препарата компании, предназначенные для лечения психических заболеваний, проходят испытания в партнерстве с японским производителем лекарств Sumitomo Dainippon Pharma. Существует также лекарство от онкологии, которое Exscientia разработала независимо.

Фонд Гейтса приобрел нераскрытую долю в компании в обмен на вложение, которое является его второй инвестицией в компании.

Напомним, Билл и Мелинда Гейтс объявили, что расстались после 27 лет брака в мае, но пара заявила, что продолжит сотрудничество в фонде.

В июле фонд заявил, что Мелинда уйдет в отставку с постов сопредседателя и попечителя, если через два года кто-то из них придет к выводу, что они не могут работать вместе в качестве сопредседателей.