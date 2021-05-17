СМИ: Билл Гейтс развелся из-за служебного романа

Microsoft проводит расследование романа Билла Гейтса и одной из сотрудниц компании.

Некоторые члены совета директоров Microsoft пришли к выводу, что Билл Гейтс должен уйти в отставку в прошлом году, поскольку в настоящее время ведется расследование предполагаемого романа с сотрудницей, согласно сообщению The Wall Street Journal. В конечном итоге Гейтс ушел из совета директоров в марте 2020 года, что, по словам WSJ, произошло до завершения расследования.

Как сообщается, в 2019 году совет директоров нанял юридическую фирму для расследования этого дела после того, как сотрудница Microsoft в письме заявила, что у нее были сексуальные отношения с Гейтсом на протяжении многих лет. Сообщается, что служащая, которая была инженером в компании, попросила Мелинду Френч Гейтс, которая в то время была замужем за Биллом, прочитать ее письмо, хотя неясно, произошло ли это на самом деле. Гейтс и Френч Гейтс объявили о своем расставании в этом месяце.

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"Во второй половине 2019 года Microsoft получила сообщение о том, что Билл Гейтс пытался установить близкие отношения с сотрудницей компании в 2000 году", - заявил представитель Microsoft в заявлении для WSJ. "Комитет Совета директоров рассмотрел эту проблему при помощи сторонней юридической фирмы в проведении тщательного расследования. На протяжении всего расследования Microsoft оказывала всестороннюю поддержку сотруднику, выразившему озабоченность".

Представитель Гейтса отрицает, что его уход из совета директоров был связан с расследованием.

"Почти 20 лет назад произошел роман, который закончился полюбовно", - сказал представитель, добавив, что его "решение покинуть совет директоров никоим образом не связано с этим вопросом. Фактически, он выразил заинтересованность в том, чтобы уделять больше времени своей благотворительности, начавшейся несколькими годами ранее".

Но, по словам WSJ, некоторые члены совета директоров "решили, что Гейтсу больше не стоит" оставаться директором Microsoft, поскольку стало известно больше информации по этому поводу, и Гейтс ушел в отставку до того, как могло быть принято официальное решение. Ранее в том же году Microsoft пообещала улучшить способ обработки жалоб на домогательства после того, как несколько женщин поделились десятками своего негативного опыта в компании во внутренней цепочке электронной почты.

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Правление также, как сообщается, поинтересовалось отношениями Гейтса с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления, но "им сказали, что отношения были сосредоточены на благотворительности и не более того". Однако в отчете The Daily Beast говорится, что Гейтс десятки раз встречался с Эпштейном в период с 2011 по 2014 год, часто обращаясь за советом по поводу его брака с Френч Гейтс. New York Times также сообщает, что Гейтс сказал, что был несчастлив в своем браке в присутствии Эпштейна "по крайней мере один раз".

Связь Гейтса с Эпштейном была источником беспокойства для Мелинды Френч Гейтс, которая наняла адвокатов по бракоразводным процессам вскоре после того, как сообщения о взаимодействии пары стали достоянием общественности, согласно WSJ и NYT. Также говорят, что Мелинда Гейтс была недовольна тем, как Гейтс рассмотрел жалобу на сексуальные домогательства против своего финансового менеджера Майкла Ларсона. NYT сообщает, что после того, как женщина, которая сделала заявления согласились урегулирования, Мелинда Гейтс призвала к проведению независимого обзора заявлений и культуры в инвестиционной компании Гейтса. Ларсон был отправлен в отпуск, но позже вернулся на работу; не известно, оправдало ли его расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-жена основателя Amazon получила 36 миллиардов долларов.