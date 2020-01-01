Ученые подсчитали шансы на новую пандемию

Прошло почти два десятилетия с тех пор, как коронавирус, способный нанести ущерб нашему организму, угрожал глобальной пандемией. В прошлом году эта угроза проявилась с появлением новой смертоносной версии, получившей название SARS-CoV-2.

Поскольку мир все еще не оправился от разрушительного воздействия COVID-19, вопрос о том, увидим ли мы повторение пандемии в ближайшем будущем, привлекает внимание исследователей. Их результаты должны насторожить нас.

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В недавнем исследовании использовалось машинное обучение, чтобы предсказать, какие млекопитающие могут являться носителями нескольких штаммов коронавируса, что позволяет патогенам смешивать и собирать вместе образы COVID следующего поколения.

Цифры намекают на то, что ассоциаций носителей коронавируса почти в десятки раз больше, чем оценки, основанные только на наблюдениях.

Вызывает тревогу то, что они также обнаружили более чем в 30 раз больше потенциальных хозяев, которые могут содержать SARS-CoV-2 и позволить ему рекомбинировать во что-то более уродливое; и более чем в 40 раз больше видов, которые ранее считались носителями нескольких подродов коронавируса.

Исследование, проведенное учеными из Ливерпульского университета в Великобритании, не может сказать нам, где или даже когда возникнут будущие пандемии, но оно предполагает, что наши текущие модели экосистемы коронавируса серьезно нуждаются в пересмотре.

Хотя название этого семейства шипастых вирусов теперь является синонимом локдауна в 2020 году и большого числа погибших, большинство его членов относительно безобидны. Вполне вероятно, что в прошлом вы испытывали инфекции как сезонный насморк.

Семейство коронавирусов подразделяется на четыре рода, называемые просто альфа, бета, гамма и дельта, которые по-разному заражают самых разных млекопитающих и птиц.

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Из всех этих вирусов только альфа- и бета-коронавирусы содержат варианты, которые инфицируют людей, причем последний из них несет штаммы тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).

Хотя нам нравится разделять биологию на четкие категории, природа не столь разборчива.

Вирусы регулярно перетасовывают гены и перекодируют свой геном по мере заражения хозяев, используя новые умные методы разблокировки клеток, избегая выселения из иммунной системы или даже переходя к новым животным, что дает начало тому, что мы называем новыми видами и штаммами.

Чтобы все было еще более запутанным, члены разных групп могут собираться в одних и тех же тканях хозяина и обмениваться этими удобными новыми инструментами, создавая еще более мощные комбинации, которые выводят распространение вируса на совершенно новый уровень.

Отследить эту встречу - нелегкая задача. Исследователи все еще пытаются выяснить точное происхождение SARS-CoV-2, и в настоящее время имеются доказательства, свидетельствующие о его происхождении от летучих мышей .

Отчасти благодаря удивительно надежной иммунной системе многие виды летучих мышей могут комфортно укрывать ряд вирусов в течение длительного времени, давая им всем возможность смешивать и сочетать свои гены.

Оттуда прыжок в человеческое тело просто требует случайной встречи, либо напрямую, либо через промежуточного хозяина, такого как панголин, принесенный в цивилизацию ради мяса.

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Было ли это просто неудачей или неизбежностью, полностью зависит от частоты событий рекомбинации. И ответ на этот вопрос зависит от знания кое-чего о разнообразии вирусов, их потенциальных хозяевах и обстоятельствах, при которых они встречаются.

Вирусологи не совсем в неведении относительно этих фактов, но также осознают, что они едва заметили верхушку эпидемиологического айсберга, когда дело доходит до вирусов, незаметно переходящих от вида к виду, особенно в дикой природе.

В данном случае компьютеризированные алгоритмы были разработаны для поиска закономерностей среди трех различных, но дополняющих друг друга точек зрения - геномных особенностей в генеалогическом древе вируса, признаков сотен потенциальных хозяев-млекопитающих и характеристик сети вирус-хозяин.

Результаты показывают, что члены семейства коронавирусов могут поделиться своими секретами. А поскольку SARS-CoV-2 все еще циркулирует, очевидно, что существует огромный потенциал для формирования комбинаций, которые могут быстро выйти из-под контроля.

Этот пейзаж выглядит довольно обширным. Наблюдения говорят нам, что известно лишь четыре млекопитающих, кроме человека, которые могут переносить как SARS-CoV-2, так и еще один коронавирус.

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Если принять во внимание данные исследователей, обнаружится колоссальное количество хозяев SARS-CoV-2 - 126 и всего 2544 уникальных взаимодействия, которые могут научить SARS-CoV-2, как вернуться с удвоенной силой.

“Любой из этих хозяев SARS-CoV-2, которые также являются хозяевами других коронавирусов, являются потенциальными хозяевами рекомбинации, в которых в будущем могут быть созданы новые коронавирусы, полученные из SARS-CoV-2“, - объясняют исследователи .

Недостаточно сказать нам точную вероятность возникновения нового COVID в ближайшем будущем. Но какими бы ни были эти шансы, возможность новой вспышки вируса атипичной пневмонии в будущем - это не то, на что мы должны рассчитывать.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.