Ученый: Коронавирус Covid-19 не был создан искусственно

Биолог развеял теорию заговора про то, что вирус был создан искусственно.

В Сети гуляет конспирологическая теория, что коронавирус был создан искусственно. Его создание приписывают и китайцам, и американцам. Биолог Александр Панчин рассказал, откуда растут ноги у этой теории, и как обстоят дела на самом деле.

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"В 2015 году в журнале Nature Medicine вышла статья «A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence». В этой работе ученые из США и Китая описывают создание искусственного гибридного коронавируса. Ученые изучали возможность заражения этим коронавирусом линии эпителиальных клеток легких человека. Оказалось, что инфицирование возможно и авторы предупредили о потенциальной угрозе передачи очередной коронавирусной инфекции от летучих мышей к людям", - пишет ученый.

Теория заговора утверждает, что китайские ученые, которые создавали этот гибридный коронавирус, работали в Институте вирусологии Уханя и позже продолжили свои исследования. И, как верят адепты теории заговора, именно институт Уханя виноват в пандемии COVID-19.

"Конечно, забавно, что некоторых конспирологов удивляет даже тот факт, что вирусологи, целенаправленно изучающие коронавирусы, из крупнейшего центра, изучающего коронавирусы, открыли новый коронавирус. А кто еще мог его обнаружить? Тракторист из Хогвартса?", - спрашивает Панчин.

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Биолог также рассказал, как легко проверить эту теорию.

"В статье 2015 года указано, что авторы вносили изменения в геном адаптированного к мыши вируса SARS Coronavirus MA15, заменив в нем ген, кодирующий шиповидный белок (Spike protein) на аналогичный из другого коронавируса, который называется RsSHC014-COV. Шиповидный белок позволяет этим вирусам проникать в клетки. Новый вирус назвали SHC014-MA15. В свободном доступе не трудно найти геномы коронавирусов MA15, RsSHC014-COV, SARS-CoV-2 и многих других коронавирусов. Эти геномы кодируют белки, аминокислотные последовательности которых можно сравнить", - пишет Панчин.

За пять минут он провел анализ для полипротеина 1ab. Полипротеины 1ab новых коронавирусов (COVID-19) имеют между собой сходство от 99.82% до 100% – это доля совпадающих аминокислот в выравнивании.

"Из всех известных вирусов наиболее родственный по этому полипротеину коронавирус из летучий мыши – RaTG13 (98.53% сходства). Полипротеин ab из коронавируса MA15 имеет лишь 86.03% сходства. На картинке фрагмент выравнивания: сверху вниз расположены полипротеины 1ab из SARS-CoV-2, RaTG13 и MA15. Даже глазами видно, что третий полипротеин отличается больше остальных, т.е. эволюционно более далек", - объясняет биолог.

На картинке фрагмент выравнивания: сверху вниз расположены полипротеины 1ab из SARS-CoV-2, RaTG13 и MA15. facebook.com/

Еще за пять минут он провел такой анализ для шиповидного белка. Этот ген авторы из статьи в Nature Medicine брали из коронавируса RsSHC014 летучих мышей. Эти белки у новых коронавирусов SARS-CoV-2 имеют между собой сходство от 97.8 до 100%. Шиповидный белок из RsSHC014 имеет лишь 77.31% сходства с таковым из SARS-CoV-2. Шиповидный белок из Coronavirus MA15 имеет 75.88% сходства.

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"А вот наиболее родственный этому белку – его аналог из все того же коронавируса летучей мыши – RaTG13 (97.41% сходства). Этот коронавирус описан в Китае в 2013 году. Сам он людей не заражает, но у него было полно времени мутировать. Вообще про эволюцию SARS-CoV-2 недавно вышла новая статья в Nature Medicine «The proximal origin of SARS-CoV-2». Авторы также отвергают гипотезу, что вирус был искусственно сконструирован", - добавляет Панчин.

Таким образом, новый коронавирус SARS-CoV-2 не мог быть "сбежавшим" из Уханьской лаборатории гибридным вирусом, описанным в 2015 году в журнале Nature Medicine.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры используют коронавирус для атак.