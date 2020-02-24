Коронавирус: Наш шанс сдержать вирус уже может быть пропущен

Распространение коронавирусу по миру ставит под сомнение наши возможности сдержать его.

Настоящее глобальное распространение коронавируса covid-19, похоже, началось в последние дни. Вспышки были выявлены в Иране и Италии, а количество случаев заболевания в Южной Корее значительно возросло. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус предупредил, что такие случаи "показывают, что возможности для сдерживания этого вируса у нас сужаются".

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На самом деле, этот шанс мы пропустили 21 февраля, когда эпидемиологи предупредили, что мы не можем обнаружить две трети зараженных людей, путешествующих по всему миру, "что потенциально может привести к множеству цепочек пока еще необнаруженной передачи от человека человеку за пределы материкового Китая". Некоторые из этих цепочек уже обнаружены, но многие случаи не могут быть прослежены до их источника.

Иран сообщил о 28 случаях, но это, как представляется, является значительной недооценкой, поскольку было обнаружено, что два человека, которые только что прилетели из Ирана в Канаду и Ливан, были заражены.

Это особенно беспокоит, говорит Энди Татем из Саутгемптонского университета, поскольку более широкие данные о поездках показывают, что Иран "имеет прочные связи с такими странами, как Афганистан, Ирак и Пакистан, которые имеют более слабые системы здравоохранения", где не могут обнаружить вирус.

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Поскольку сдерживание не удается, мир вступает в фазу "смягчения" эпидемии, где карантин заменяется такими мерами, как закрытие школ, отмена массовых собраний и подобное "социальное дистанцирование". Это направлено не на предотвращение эпидемии, а на ее замедление.

Возможно, даже вероятно, что распространение вируса в сообществе в конечном итоге может произойти в США, сказала 21 февраля Нэнси Мессонье из Центров США по контролю и профилактике заболеваний. США проводят поиск вируса у людей, как правило, в шести городах, в том числе в Гонолулу, где интенсивно авиасообщение с Азией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса.