Facebook будет бороться с коронавирусом в рекламе

Соцсеть будет блокировать любую рекламу, обещающую вылечить от коронавируса.

Facebook запрещает рекламу, которая обещает вылечить, предотвратить или иным образом вызвать панику вокруг COVID-19, болезни, вызванной новым коронавирусом. Соцсеть добавила, что имеет аналогичные правила для своей платформы Marketplace, где пользователи Facebook могут покупать и продавать товары.

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“Недавно мы внедрили политику, запрещающую рекламу, относящуюся к коронавирусу, и создающую ощущение срочности, например, подразумевающие ограниченные поставки или гарантирующие излечение или профилактику“, - сообщила компания изданию Business Insider.

Заявление появилось менее чем через месяц после того, как компания объявила, что удалит дезинформацию о новом коронавирусе со своих платформ Facebook и Instagram. В то время, когда говорилось, что эта политика будет включать в себя любой контент о поддельных лекарствах или методах профилактики или вводящие в заблуждение утверждения о том, какие ресурсы здравоохранения доступны, но в нем не упоминалось, распространяется ли его политика на рекламу на его платформе. Сегодняшнее заявление проясняет его позицию.

Позиция Facebook в отношении дезинформации коронавируса схожа с позицией по антипрививочникам. В прошлом году заявили, что исключит группы и страницы, посвященные антивакцинации из своих рекомендаций и не разрешит рекламу, ориентированную на пользователей, на основе соответствующих терминов.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры используют коронавирус для атак.