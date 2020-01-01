Apple: Мировые поставки iPhone снизятся из-за коронавируса

Коронавирус повлиял на поставки Айфонов.

В понедельник Apple объявила, что пропустит свой квартальный прогноз доходов за квартал, а мировые поставки iPhone упадут из-за смертельной эпидемии коронавируса, спровоцировавшей падение на азиатских фондовых рынках.

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Число погибших от COVID-19 в настоящее время превышает 1800 в Китае, где им заразились более чем 72 000 человек. Вирус вызвал глобальные экономические потрясения: запреты на поездки и массовые карантины внутри Китая вынудили фабрики приостановить деятельность и закрыть магазины.

Apple, которая зависит от комплектующих китайских поставщиков и имеет большой рынок в Китае, получила удар сразу с двух сторон.

“Мы наблюдаем более медленный возврат к нормальным условиям, чем мы ожидали“, - говорится в заявлении Apple.

“В результате мы не ожидаем выполнения прогноза по доходам, который мы предоставили на мартовский квартал“.

Apple прогнозировала выручку от 63 до 67 млрд долларов во втором квартале.

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Американский технологический гигант не раскрывает, какой был прогноз ранее, но в нем говорилось, что мировые поставки iPhone будут “временно ограничены“, так как его партнеры по производству в Китае лишь медленно наращивают работу после закрытия из-за ограничений на поездки.

Потребительский спрос на важнейшем китайском рынке также снизился после закрытия всех магазинов Apple.

“Открытые (сейчас) магазины работают по сокращенному графикуи с очень низким трафиком покупателей“, - сказали в компании. “Мы постепенно открываем наши розничные магазины и будем продолжать делать это настолько стабильно и безопасно, насколько сможем“.

Аналитик Apple и соучредитель Loup Ventures Джин Мунстер сообщил агентству Bloomberg, что компания ощущает удар по своей зависимости от китайских потребителей.

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“Это обоюдоострый меч нахождения в Китае“, - сказал он. “Они являются единственной крупной (американской технологической) компанией, имеющей позиции в Китае“.

Другие гиганты Силиконовой долины, такие как Facebook, Amazon и материнская компания Google Alphabet, либо имеют ограниченный доступ к рынку, либо прямо заблокированы китайским интернет-брандмауэром.

Однако цепочки поставок глобальных фирм, таких как поставщик Apple Foxconn и автогигант Toyota, также были прерваны, поскольку производственные мощности в Китае временно закрыты.

Гиганты спортивной одежды Nike и Adidas также закрыли сотни магазинов в стране в этом месяце и предупредили о негативном влиянии на их доходы.

Напомним, ранее сообщалось, что подрядчик Apple запретил рабочим выходить на фабрики из-за коронавируса.