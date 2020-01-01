Коронавирус: Подрядчик Apple запретил рабочим выходить на фабрики
Как сообщает Bloomberg, производитель iPhone - китайская компания Foxconn - приказал своим сотрудникам в шэньчжэньском офисе не возвращаться на работу 10 февраля, как планировалось, и ждать дальнейших инструкций. Между тем, по сообщению агентства Reuters, дочерняя компания Foxconn переоборудовала производственные линии в Шэньчжэне для изготовления медицинских масок для работников Foxconn. Обе разработки предназначены для защиты работников Foxconn и предотвращения распространения коронавируса.
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Foxconn производит большинство своих iPhone недалеко от Шэньчжэня, в Чжэнчжоу. Остальные производственные мощности находятся за пределами Шанхая. Foxconn в Шэньчжэне производит только небольшое количество iPhone. Bloomberg говорит, что неясно, распространяется ли политика Шэньчжэня на другие объекты Foxconn.
"Чтобы гарантировать здоровье и безопасность каждого и соблюдать государственные меры по профилактике вирусов, мы настоятельно призываем вас не возвращаться в Шэньчжэнь", - написала компания в текстовом сообщении для сотрудников. "Мы сообщим вам о ситуации в городе. Компания будет защищать все права и интересы, связанные с работой, в течение всего срока".
Напомним, ранее сообщалось, что сразу четыре компании отменили презентации из-за коронавируса.
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