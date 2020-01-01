Сразу четыре компании отменили презентации из-за коронавируса

Крупные бренды перенесли презентации на более позднее время или вообще отменили их.

Флагман Xiaomi Mi 10 не будет показан ​​на традиционном оффлайн-мероприятии, как это происходило ранее. Вместо этого Xiaomi проведет онлайн-трансляцию 13 февраля.

Читай также: Ученые сомневаются в происхождении коронавируса

10 февраля компания может начать онлайн-бронирование, а 13 февраля подтвердит дату выхода на рынок телефонов Mi 10 и Mi 10 Pro. После мероприятия Xiaomi Mi 10 Pro будет доступен для предварительной продажи.

Xiaomi Mi 10 поступит в продажу 14 февраля. Он будет сразу же доступен для покупки без предварительной продажи. А продажи Xiaomi Mi 10 Pro стартуют 18 февраля.

Еще одна китайская компания, Huawei, перенесла конференции для разработчиков на конец марта. Перейти на онлайн не получится, потому что планируется приезд специалистов - инженеров и программистов - со всего мира. Но если ситуация с коронавирусом ухудшится, конференцию могут вообще отменить.

Под угрозой и крупнейшая выставка мобильной электроники. Mobile World Congress 2020, которая должна стартовать в Барселоне с 24 по 26 февраля. Южнокорейская компания LG уже отказалась от участия, объяснив риском для своих сотрудников, которые могут подхватить коронавирус.

Читай также: Смартфоны и кашель: Названы основные источники заражения коронавирусом

Китайская компания ZTE тоже решила не рисковать и отменила пресс-конференции в рамках выставки. Но свою продукцию все равно привезут.

Тем не менее, организаторы Mobile World Congress 2020 обещают усилить меры санитарной безопасности, чтобы не допустить распространения вируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.