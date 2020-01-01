Коронавирус: Выставка MWC 2020 отменена

Выставка отменена из-за вспышки коронавируса.

Крупнейшая в мире телефонная выставка Mobile World Congress не пройдет в этом году. После многочисленных отказов компаний участвовать в выставке, ассоциация GSM (GSMA), которая организует шоу, решила отменить его.

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В своем заявлении генеральный директор GSMA Джон Хоффман сказал, что вспышка коронавируса сделала "невозможным" проведение мероприятия. MWC планировалось провести в Барселоне с 24 по 27 февраля.

"Учитывая должное внимание к безопасной и здоровой окружающей среде в Барселоне и принимающей стране сегодня, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, потому что глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным проведение GSMA мероприятия. Стороны принимающего города уважают и понимают это решение. GSMA и Стороны принимающего города будут продолжать работать в унисон и поддерживать друг друга для MWC Barcelona 2021 и будущих выставок. В настоящее время мы сочувствуем тем, кто пострадал в Китае и во всем мире".

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GSMA является отраслевым торговым органом, представляющим более 1200 компаний по всей мобильной экосистеме, и MWC - это шанс для тысяч людей собраться для партнерства, заключения сделок и запуска новых продуктов. MWC обычно проводится ежегодно в Барселоне, и это имеет большое экономическое влияние в 492 миллиона евро, а также создает 14 100 рабочих мест с частичной занятостью.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса поставки нового iPhone могут задержаться.