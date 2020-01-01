Билла Гейтса обвинили в распространении коронавируса

По числу фейков основатель Microsoft даже обогнал теорию заговора про 5G.

Билл Гейтс стал самой популярной мишенью для дезинформации о коронавирусе согласно данным, собранным New York Times и Zignal Labs, компанией, которая анализирует медиа-источники. Теории заговора, связывающие Гейтса с вирусом, упоминались в 1,2 миллиона раз на телевидении и в социальных сетях с февраля по апрель, что на 33 процента чаще, чем вторая по популярности теория заговора, связывающая 5G с COVID-19, согласно данным Zignal Labs, пик которой составляет 18 000 упоминаний. день в апреле.

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Фейки, направленные на соучредителя Microsoft, ставшего филантропом, распространены в YouTube, Facebook и Twitter. В этом году New York Times нашла 16 000 постов в Facebook, которые отлайкали и прокомментировали почти 900 000 раз. 10 самых популярных видео на Youtube, распространяющих дезинформацию о Гейтсе и вирусе, были просмотрены почти пять миллионов раз в марте и апреле. Распространяемая ложь варьируется, но в основном утверждается, что он создал COVID-19 для получения прибыли от вакцины, или от того, что Гейтс является участником заговора с целью уничтожения человечества или внедрения глобальной системы наблюдения.

В речи Билла Гейтса 2015 года, где он предупреждает, что самой большой угрозой человечеству является инфекционная болезнь, а не ядерная война, за последние недели было получено 25 миллионов новых просмотров. По данным New York Times, члены группы заговоров QAnon утверждают, что видео является свидетельством подлого плана Гейтса использовать пандемию для своей личной выгоды.

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Гейтс долго был откровенным критиком президента Трампа. В среду он сказал, что решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ "настолько опасно, насколько это звучит", хотя он и не называл президента по имени. Гейтс также подверг критике администрацию в недавнем обзоре, сказав: "Нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты упустили возможность опередить новый коронавирус".

Хотя Гейтс отказался комментировать свою недавно обретенную дурную славу, Марк Сьюзман, исполнительный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс, сказал Нью-Йорк Таймс, что "огорчает то, что есть люди, распространяющие дезинформацию, когда мы все должны искать способы сотрудничества и спасать жизни."

Напомним, ранее сообщалось, что Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания Covid-19.