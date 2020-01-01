Даже маленькое землетрясение может привести к глобальной катастрофе

Мы недооценивали влияние небольших извержений на нашу инфраструктуру.

Даже небольшой вулкан может повлиять на экономику pixabay

Образ ужасающих извержений вулканов красуется в нашем воображении с детства: потрясающий взрыв, за которым следуют потоки лавы и клубы дыма.

Опасности крупномасштабных извержений вулканов вполне реальны: в худшем случае чрезвычайно редкое и мощное супервулканическое извержение может даже разрушить планету. Но теперь ученые предупреждают, что даже такой экстремальный всплеск не потребовался бы, чтобы вызвать глобальную катастрофу.

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Согласно новому исследованию, вулканические явления гораздо меньшего масштаба все еще могут вызвать хаос, который подвергнет опасности современный мир.

"Даже незначительное извержение в одной из выявленных нами областей может вызвать извержение достаточного количества пепла или вызвать достаточно сильные толчки, чтобы нарушить работу сетей, которые являются центральными для глобальных цепочек поставок и финансовых систем", - говорит исследователь глобальных рисков Лара Мани из Кембриджского университета.

"На данный момент расчеты слишком смещены в сторону гигантских взрывов или кошмарных сценариев, когда более вероятные риски исходят от умеренных событий, которые выводят из строя основные международные коммуникации, торговые сети или транспортные узлы".

Умеренные извержения могут не привлекать наше внимание в такой степени, как их более грозные аналоги, но они могут нанести еще больший ущерб.

Показательный пример: извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году было примерно в 100 раз мощнее, чем извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году в Исландии.

Однако извержение вулкана Эйяфьядлайокюдль оказалось самым дорогостоящим извержением вулкана в истории, причинившим ущерб мировой экономике в размере 5 миллиардов долларов США, тогда как убытки от гораздо более мощного извержения горы Пинатубо составили лишь небольшую часть этой суммы (740 миллионов долларов США в 2021 году с поправкой на инфляцию).

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Как возможен такой дисбаланс? Мани и ее команда называют это "асимметрией VEI-GCR": новый тип парадигмы, в котором опасность вулканов (глобальный катастрофический риск, GCR) не возрастает в соответствии с мощностью вулканов (индекс вулканической взрывоопасности, VEI).

Исторически оценки вулканического риска предполагали, что чем мощнее извержение вулкана, тем большую опасность он представляет с точки зрения глобального катастрофического риска: взаимосвязь, которую можно назвать "симметрией VEI-GCR".

Но это может быть уже не так, поскольку большая часть критически важной инфраструктуры в мире сегодня, включая международные судоходные пути, подводные телекоммуникационные кабели и воздушные транспортные маршруты, находится не особенно близко к вулканическим регионам, которые вызывают самые мощные извержения (с VEI 7 или 8).

"Мы наблюдаем, что многие из этих критически важных инфраструктур и сетей сходятся в регионах, где они могут быть подвержены умеренным извержениям вулканов (VEI 3-6)", - пишут исследователи в своем исследовании .

"Эти области пересечения, или точки пересечения, представляют собой районы, в которых эффективность важнее устойчивости, и мы создали новый глобальный ландшафт катастрофического риска".

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Согласно анализу группы, на земном шаре существует семь таких "критических точек", где критически важные элементы инфраструктуры сейчас находятся в опасной близости от извержений VEI силой от 3 до 6 баллов.

В их число входит Тайвань, который производит огромное количество микрочипов в мире, глобальные поставки которых находятся под угрозой из-за близости к вулканическому комплексу Татун (TVG).

В США умеренные извержения на тихоокеанском северо-западе могут нарушить торговлю и путешествия как в США, так и в Канаде, нанося огромный экономический ущерб.

Между тем, вулканы в Исландии могут создать точку в Северной Атлантике, нарушив воздушное сообщение между Лондоном и Нью-Йорком и вызвав серьезные задержки в торговых и транспортных сетях.

Другие международные критические точки, расположенные в Средиземном море и вокруг Малайзии, угрожают некоторым из самых загруженных судоходных маршрутов в мире.

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Другой, расположенный в проливе Лусон, является ключевым маршрутом для подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющих Китай, Гонконг, Тайвань, Японию и Южную Корею - все они могут быть повреждены извержениями, вызывающими подводные оползни и цунами, вызывая серьезные нарушения коммуникационных возможностей. и мировые финансовые рынки.

Подобные последствия не в первую очередь приходят в голову, когда мы думаем о разрушительной силе вулканов, но, возможно, так и должно быть, предполагают исследователи.

"Пришло время изменить наше отношение к экстремальным вулканическим рискам", - говорит Мани .

"Нам нужно отказаться от мышления в терминах колоссальных извержений, разрушающих мир, как это изображено в голливудских фильмах. Более вероятные сценарии включают извержения меньшей мощности, взаимодействующие с нашими социальными уязвимостями и ведущие нас к катастрофе".

Напомним, ранее сообщалось, что один из самых активных и опасных вулканов в мире неожиданно проснулся.