Интересный факт дня: Самое долгое землетрясение длилось 32 года

Следы этого землетрясения обнаружили при помощи кораллов.

Большинство землетрясений длятся от секунд до минут, но некоторые могут происходить медленно в течение нескольких дней, недель или даже месяцев с низкими частотами, которые могут не ощущаться на поверхности. Теперь исследователи в Сингапуре обнаружили самое медленное и долгое из когда-либо обнаруженных землетрясений, которое длилось 32 года.

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Землетрясения вызываются напряжением между двумя тектоническими плитами, толкающими друг друга, которое в конечном итоге достигает точки, когда скалы перестают двигаться. В большинстве случаев этот сдвиг является внезапным, вызывая вибрации, которые можно почувствовать на поверхности и потенциально вызвать разрушение. Но в других случаях пластины будут скользить мимо друг друга медленнее, производя вибрации, которые могут быть обнаружены только чрезвычайно чувствительным оборудованием.

Эти явления медленного скольжения (SSE) обычно длятся несколько недель, хотя некоторые зарегистрированы и длятся до трех лет. Но это ничто по сравнению с землетрясением, которое сейчас обнаружили исследователи из Технологического университета Наньян.

Команда исследовала некоторые необычные древние коралловые структуры, известные как "микроатоллы", у побережья Суматры в Индонезии. Эти структуры растут медленно, обеспечивая хорошую регистрацию изменений уровня моря и высоты суши в процессе.

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Команда обнаружила признаки нормального исходного уровня между 1738 и 1829 годами, когда микроатоллы опускались с постоянной скоростью от 1 до 2 мм в год. Но примерно в 1829 году скорость внезапно увеличилась, снижаясь до 10 мм в год, которое в предыдущих исследованиях было связано с тектоникой. Более быстрое опускание продолжалось примерно до 1861 года, что указывает на рекордное 32-летнее землетрясение.

К сожалению, затяжное землетрясение закончилось мощнейшим землетрясением 1861 года на Суматре, разрушительным событием силой 8,5 баллов, унесшим жизни тысяч людей. Исследователи говорят, что лучший мониторинг этих длительных SSE однажды может обеспечить систему раннего предупреждения об этих более крупных землетрясениях.

Напомним, ранее сообщалось, что на видео впервые засняли смерть коралла.