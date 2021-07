Виновником взрыва газа в Каспийском море назвали вулкан

В воскресенье (4 июля) над Каспийским морем после мощного взрыва на нефтяных и газовых месторождениях Азербайджана вспыхнул огромный факел высотой в сотни метров. Власти утверждают, что это грязевой вулкан.

Взрыв произошел около 21:30 по местному времени (20:30 по Киеву) примерно в 10 км от газового месторождения Умид, которое находится в 75 км от побережья столицы Азербайджана. Баку, и он продолжал гореть до утра понедельника.

WATCH: Large explosion reported near oil platform in the Caspian Sea; officials say it may have been caused by a mud volcano pic.twitter.com/eqwNw110bF

Местные власти изначально подозревали аварию на одной из многочисленных нефтегазовых вышек в этом районе, но позже государственная нефтяная компания SOCAR объявила, что предварительные расследования сочли причиной взрыва грязевой вулкан, и что ни на одной из ее платформ не была повреждена.

Читай также: Ученые: Один из крупных вулканов на Гавайях может взорваться

Грязевые вулканы - это редкий тип вулканов, который извергает перегретую суспензию из грязи и воды вместо лавы, а это означает, что они не такие горячие, как обычные вулканы.

Однако они также содержат высокие концентрации природных газов, которые накапливаются внутри них, которые могут воспламениться от искр, создаваемых быстро движущимися камнями и валунами под поверхностью во время извержений. Считается, что именно это вызвало столб огня в Каспийском море.

A mud volcano was the cause of an explosion seen in the Caspian Sea off the coast of Azerbaijan, officials say. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/rS9ZGM4AlX