Один из самых активных и опасных вулканов в мире неожиданно проснулся

Из-за извержения вулкана местные жители покинули крупный город.

В субботу в Демократической Республике Конго на горе Ньирагонго внезапно произошло извержение вулкана, заставив тысячи людей бежать в соседнюю Руанду в поисках убежища. К воскресенью в сообщениях говорилось, что скорость лавы Ньирагонго замедлилась и что соседний город Гома, в котором проживает более миллиона человек, был спасен.

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Извержение, вызванное открытием трещин на стороне вулкана, в результате чего лава текла в нескольких направлениях, застало жителей, экспертов и официальных лиц врасплох. По данным Reuters, отчасти это произошло из-за проблем в обсерватории вулкана Гома, научном учреждении, которое осуществляет мониторинг вулкана Ньирагонго, расположенного недалеко от границы Демократической Республики Конго с Руандой. Вулканологи изо всех сил пытались провести базовые проверки вулкана с тех пор, как Всемирный банк прекратил его финансирование в связи с обвинениями в хищениях.

Сотрудники обсерватории не проводили комплексных сейсмических проверок вулкана с октября прошлого года, потому что у них не было подключения к Интернету. Им удалось восстановить свой Интернет в апреле, когда они получили финансирование от американского партнера. Однако официальные лица заявили, что к тому времени было потеряно слишком много времени.

“Как только доступ в интернет был восстановлен, мы начали записывать предупреждающие сигналы, но, поскольку у нас не было предыдущих данных, мы подумали, что это начало вулканической активности“, - сказал Селестин Касерека Махинда, научный директор обсерватории. “Отсюда и этот сюрприз“.

Хотя это было неожиданностью для официальных лиц обсерватории, наблюдатели за вулканами и эксперты били тревогу в последние месяцы по поводу возможного извержения Ньирагонго, основываясь на повышенной вулканической активности и других показателях.

Жители покидают город EPA/UPG

Ньирагонго - один из самых активных и опасных вулканов в мире. За последние сто лет он извергался семь раз. Эксперт по вулканам Робин Джордж Эндрюс отметил, что одна из причин, по которой Ньирагонго опасен, заключается в том, что его лава очень текучая и быстрая, настолько быстрая, что может догнать мчащиеся машины. По его словам, вулканы в этом регионе также “изрыгают“ много углекислого газа, который опускается вниз по склону и убивает всех, кого он им захлестывает.

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Новости об извержении вулкана вызвали панику в окрестностях, которые до сих пор преследует извержение вулкана 2002 года, в результате которого погибли 250 человек и 120 000 остались без крова. Хотя правительство страны заявило, что план эвакуации был активирован, официальное объявление было сделано через несколько часов после того, как небо стало огненно-красным в субботу, сообщает Associated Press , после того как многие уже решили бежать.

Представитель армии сообщил агентству Рейтер в воскресенье, что 13 человек погибли, когда спасались бегством от катастрофы. Из тех, кто умер, девятеро пострадали в дорожно-транспортном происшествии и четыре пытались бежать из тюрьмы в Гоме.

Тем не менее, согласно первоначальным сообщениям очевидцев, число смертей, как ожидается, значительно возрастет.

Лава Ньирагонго разрушила сотни домов в восточной части Демократической Республики Конго. CNN заявила, что пять школ были разрушены, а агентство Reuters сообщило, что остывшая лава в некоторых районах превратилась в щебень. В некоторых местах он был трехэтажным, поглощал большие здания и отправлял дым в небо.

Напомним, ранее сообщалось, что извержение индонезийского вулкана увидели из космоса.