Обнаружен древний глаз Саурона, и это подводный вулкан

Древний подводный вулкан, похожий на Глаз Саурона из трилогии "Властелин колец", был обнаружен многолучевым сонаром на глубине 3100 метров в 280 километрах к юго-востоку от острова Рождества.

Ранее неизвестный вулкан был обнаружен на экранах сонаров в виде гигантской впадины овальной формы, называемой кальдерой, размером 6,2 км на 4,8 км в поперечнике. Он окружен ободком высотой 300 м (напоминающим веки Саурона) и имеет в центре конусообразную вершину высотой 300 м (“зрачок“).

Кальдера образуется при обрушении вулкана. Расплавленная магма у основания вулкана смещается вверх, оставляя пустые камеры. Затем тонкая твердая корка на поверхности купола разрушается, образуя большую кратероподобную структуру. Часто небольшой новый пик затем начинает формироваться в центре, когда вулкан продолжает извергать магму.

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Одна хорошо известная кальдера - это кальдера в Кракатау в Индонезии, которая взорвалась в 1883 году, убив десятки тысяч людей и оставив лишь кусочки горного края, видимые над волнами. К 1927 году в его центре вырос небольшой вулкан Анак Кракатау (“дитя Кракатау“).

Напротив, мы можем даже не знать об извержениях вулканов, когда они происходят глубоко под океаном. Один из немногих контрольных признаков - это наличие плотов из легкой пемзы, плавающих на поверхности моря после того, как их выбросило из подводного вулкана. В конце концов, эта пемза становится заболоченной и опускается на дно океана.

Подводные горы CSIRO

Наш вулканический “глаз“ был не одинок. Дальнейшее картирование к югу выявило небольшую морскую гору, покрытую многочисленными вулканическими конусами, а еще южнее была большая подводная гора с плоской вершиной.

Следуя теме “Властелина колец“, ученые назвали их Барад-дур (“Темная крепость“) и Эред Литуи (“Пепельные горы“) соответственно.

Хотя знание горной геологии автором Дж. Р. Р. Толкином не было совершенным, новые имена прекрасно подходят, учитывая неровный характер первого и покрытую пемзой поверхность второго.

Око Саурона, Барад-дур и Эред Литуи являются частью группы подводных гор Карма, возраст которых, по ранее оценкам геологов, превышает 100 миллионов лет, и которые образовались рядом с древним морским хребтом с тех времен, когда Австралия находился намного южнее, недалеко от Антарктиды.

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Плоская вершина Эред Литуи образовалась в результате волновой эрозии, когда подводная гора выступала над поверхностью моря, прежде чем тяжелая подводная гора медленно погрузилась обратно в мягкое морское дно. Вершина Эред Литуи сейчас находится на 2,6 км ниже уровня моря.

Но вот геологическая загадка. Открытая кальдера выглядит на удивление свежей для сооружения, которому должно быть более 100 миллионов лет. Эред Литуи покрыт почти 100-метровыми слоями песка и ила, покрывающими его вершину, образованными в результате погружения мертвых организмов в течение миллионов лет.

Путешествие ученых вокруг острова Рождества CSIRO

Такая скорость седиментации частично задушила бы кальдеру. Вместо этого возможно, что вулканы продолжали расти или образовывались новые спустя долгое время после первоначального основания. Наша беспокойная Земля никогда не бывает неподвижной.

Но жизнь приспосабливается к этим геологическим изменениям, и теперь Эред Литуи покрыт морскими животными. Хрупкие звезды, морские звезды, крабы и черви зарываются в песчаную поверхность. Прямостоячие черные кораллы, веерные кораллы, хлысты, губки и ракушки растут на обнаженных камнях. Желатиновые кусковые угри бродят по ущельям скал и валунам.

Напомним, ранее сообщалось, что извержение индонезийского вулкана увидели из космоса.