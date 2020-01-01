Новые измерения раскрыли всю опасность крупнейшего вулкана в мире

Активный по крайней мере последние 700000 лет и доминирующий над ландшафтом Гавайев, Мауна-Лоа является крупнейшим щитовым вулканом на Земле (по крайней мере, над водой) - и новые данные показали больше о том, что может вызвать извержения.

Глядя на сдвиги на земле, отслеживаемые с помощью GPS и спутниковых данных, исследователи смогли смоделировать поток магмы внутри вулкана, а также выяснить, что может спровоцировать следующее крупное извержение вулкана, а что нет.

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В графе "вероятно": сильное землетрясение. Этот вывод основан на измерениях притока магмы, которые произошли с 2014 года, под воздействием топографического напряжения окружающей породы.

"Землетрясение магнитудой 6 или более снимет напряжение, создаваемое притоком магмы вдоль субгоризонтального разлома под западным флангом вулкана", - говорит Бхуван Варугу, геолог из Школы морских и атмосферных наук Розенштиля. Университет Майами.

"Это землетрясение может вызвать извержение".

Ученые определили, что 0,11 кв. км новой магмы перетекло в новое место в камере вулкана в период с 2014 по 2020 год, меняя направление в зависимости от оказываемого на него давления.

Подобные изменения тела магмы ранее не измерялись. Вместе с поверхностными потоками лавы и сдвигами грунта вдоль разлома, на котором находится вулкан, интрузии магмы изменяют форму вулкана и вероятность его извержения.

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Вулканологи уже знают, что фланговая активность и извержения тесно связаны на Мауна-Лоа, а это означает, что изменения на этих флангах, вызванные нагнетанием магмы, могут существенно повлиять на поведение вулкана.

"Землетрясение может изменить правила игры", - говорит морской геолог Фальк Амелунг из Университета Майами. "Это высвободило бы газы из магмы, сравнимые с встряхиванием бутылки с газировкой, создавая дополнительное давление и плавучесть, достаточные для разрушения породы над магмой".

По имеющимся данным, Мауна-Лоа уже находится под "довольно тяжелой" топографической нагрузкой. Дальнейшие вторжения магмы повысят вероятность землетрясения и извержения, но это может не обязательно быть необходимым: отсутствие недавнего движения под западным флангом вулкана заставляет исследователей думать, что именно здесь могло произойти землетрясение.

Недавние извержения подчеркивают, насколько важным может быть раннее предупреждение: в 1950 году лава извержения Мауна-Лоа достигла побережья всего за три часа. Извержению 1950 года и другому крупному извержению 1984 года предшествовали сильные землетрясения.

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Прогнозирование времени извержений - невероятно сложная задача, требующая большого количества переменных и оценок, но тщательные стратегии картирования магмы, подобные той, которая представлена ​​в этом новом исследовании, могут предоставить бесценные данные для будущего моделирования.

"Это интересная проблема2, - говорит Амелунг. "Мы можем объяснить, как и почему тело магмы изменилось за последние шесть лет. Мы продолжим наблюдения, и это в конечном итоге приведет к созданию более совершенных моделей для прогнозирования следующего места извержения".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые научились предсказывать места извержений вулканов.