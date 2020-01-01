Извержение индонезийского вулкана увидели из космоса.

Это уже второе извержение в этом году.

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Спутник Landsat 8 сделал в понедельник (13 апреля) поразительное фото последнего извержения Анака Кракатау, которое отправило потоки пепла и водяного пара в тропические небеса и потоки лавы. в окружающие бирюзовые воды.

На изображение естественного цвета накладываются инфракрасные данные, собранные одним из приборов Landsat 8. Инфракрасные измерения выделяют горячую точку, которая может быть расплавленной породой, пишет Кэтрин Хансен из NASA.

Извержение Анак Кракатау. Красная точка - расплавленная порода NASA

Анак Кракатау находится в Зондском проливе между большими индонезийскими островами Ява и Суматра. Название вулкана переводится как "дитя Кракатау". В 1927 году остров поднялся из кальдеры, созданной в результате разрушительного извержения Кракатау в 1883 году , в результате которого погибли 36 000 человек и небо потемнело во всем мире на несколько лет.

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К счастью, Анак Кракатау не выпустил ничего подобного. Но вулкан был довольно активным в последнее время.

Вулкан "периодически демонстрировал небольшие извержения в течение последних нескольких лет", - сказал Хансен Верити Флауэр, вулканолог из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд. "Тем не менее, он также может демонстрировать более разрушительные действия, такие как цунами".

Одно из таких извержений произошло 22 декабря 2018 года; В результате цунами погибли сотни людей.

Напомним, ранее сообщалось, что был найден самый крупный щитовой вулкан на Земле.