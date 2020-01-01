Прототип магнитного шлема помог победить рак мозга

Опухоль уменьшилась на 30% за короткое время.

Любой рак отвратителен, но некоторые формы более отвратительны, чем другие. Возьмите глиобластому, к счастью, редкую форму опухоли: она быстро и агрессивно растет в головном мозге или стволе мозга, не поддается лечению и почти всегда приводит к летальному исходу.

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Это также сложно лечить, требуя интенсивной радио- и химиотерапии, которую пациенты часто не могут пройти. Но ученые, возможно, только что нашли новый метод: неинвазивный шлем, который использует колеблющееся магнитное поле для уменьшения опухоли.

Устройство недавно было протестировано на 53-летнем пациенте с глиобластомой, опухоль которого значительно уменьшилась на 31 процент за короткое время, прежде чем пациент, к сожалению, скончался от несвязанной черепно-мозговой травмы.

"Благодаря мужеству этого пациента и его семьи мы смогли протестировать и подтвердить потенциальную эффективность первой в мире неинвазивной терапии глиобластомы", - сказал нейрохирург Дэвид С. Баскин из методистской больницы Хьюстона.

"Щедрое согласие семьи на проведение вскрытия после безвременной смерти их близких внесло неоценимый вклад в дальнейшее изучение и развитие этой потенциально мощной терапии".

Шлем оснащен тремя сильными вращающимися постоянными магнитами, которые генерируют колеблющееся магнитное поле. Используя эту технологию, исследователи смогли уменьшить объем и массу глиобластомы в клеточных культурах и клетках глиобластомы человека, трансплантированных мышам (ксенотрансплантаты) в лабораторных условиях.

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Исследователи обнаружили , что магнитное поле нарушает перенос электронов в серии реакций, которые митохондрии используют для производства химической энергии, питающей наши клетки. Однако это нарушение происходит только в присутствии определенных усиливающих метаболизм соединений, продуцируемых опухолевыми клетками, что означает, что разрушенные клетки глиобластомы отмирают, а здоровые клетки остаются нетронутыми.

Пациент обратился к врачу по поводу "измененного психического статуса" в мае 2018 года, в результате чего была обнаружена большая опухоль, которая распространилась по обеим лобным долям и проникла в промежуточный "мост" мозолистого тела.

Сканы, показывающие уменьшение Front. Oncol

В июне того же года ему сделали операцию по удалению глиобластомы. К сожалению, опухоль снова выросла и продолжала расти, несмотря на агрессивное лечение. Поскольку традиционных методов лечения уже было недостаточно, ему было разрешено испытать магнитный шлем.

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После подписания документов об информированном согласии в апреле 2020 года лечение началось. В течение трех дней пациент проходил лечение в клинике, а его супруга обучалась уходу и использованию шлема. После этого он продолжил лечение дома, начиная с занятий по два часа в день и увеличив их до шести часов.

В целом лечение продолжалось 36 дней. По словам исследователей, за это время глиобластома уменьшилась на 31 процент, а лица, ухаживающие за пациентом, сообщили об улучшении речи и когнитивных функций.

Через 36 дней лечение пришлось прекратить, так как пациент упал и повредил голову. К сожалению, вскоре после этого он скончался.

Хотя у истории трагический конец, и это тематическое исследование касается только одного пациента, эти предварительные результаты обнадеживают. Уменьшение опухоли согласуется с предыдущими наблюдениями на клеточных культурах и ксенотрансплантатах мышей и показало быстрое снижение там, где обычные методы лечения рака не смогли остановить рост.

Если эффективность шлема может быть продемонстрирована на других людях, он может предложить гораздо более щадящий вариант лечения одной из наиболее ужасных форм рака.

"Представьте себе лечение рака мозга без лучевой терапии или химиотерапии", - сказал Баскин .

"Наши результаты в лаборатории и с этим пациентом открывают новый мир неинвазивной и нетоксичной терапии рака мозга со многими захватывающими возможностями в будущем".

Напомним, ранее сообщалось, что зарегистрировано лекарство против всех видов рака.