Зарегистрировано лекарство против всех видов рака

Препарат получил одобрение в США.

Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило производство нового универсального лекарственного препарата Vitrakvi против рака, разработанного компанией Loxo Oncology в сотрудничестве с компанией Bayer. Особенностью препарата является то, что он предназначен для борьбы с мутациями в раковых опухолях на генетическом уровне. Методика может применяться для лечения любого типа рака - значение имеет только тип генетического искажения, а не место расположение раковой опухоли. Об этом сообщает издание Business Insider.

Читай также: Изобретена универсальная вакцина от рака

Лекарство дорогое. Годовой запас Vitrakvi обойдется в 393 тысячи долларов. В заявлении компании Bayer говорится о том, что ежегодно у 2500-3000 человек диагностируются генетические мутации, приводящие к развитию раковых опухолей. Также сообщается, что для детей препарат будет производиться в жидкой форме, а его цена за годовой объем этом случае будет снижена до 132 000 долларов в год. Bayer также сообщает, что собирается предлагать финансовую помощь тем пациентам, кто не сможет оплатить полную стоимость лекарства. В этом случае для них цена существенно снизится – стоимость месячного запаса Vitrakvi будет составлять 20 долларов, что совершенно посильно для большинства пациентов.

"Сегодняшнее одобрение означает очередной важный шаг в борьбе различными видами рака с учетом их опухолевой генетики, а не просто на основе их локального происхождения в организме", - сообщается на сайте Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США.

В 2017 году Loxo Oncology подписала с фармацевтическим гигантом Bayer соглашение на 1,5 миллиарда долларов на разработку и вывод на коммерческий рынок двух лекарственных препаратов Loxo, включая Vitrakvi. В ходе испытаний этот препарат назывался ларотректиниб (larotrectinib LOXO-101).

Читай также: У австралийских рыб обнаружен рак кожи

Использование средств, направленных на определенные генетические мутации, представляет новый подход в лечении рака. Большинство фармацевтических компаний разрабатывают лекарственные препараты, направленные только на лечение определенного тип рака, например, рака легких или меланомы. В таком случае приходится каждый раз получать одобрение контролирующих органов для проверки воздействия этих препаратов на другие виды рака.

Расшифровка генетической картины опухолей часто применяется в современной медицине. Однако такой подход привлек к себе много внимания лишь в 2013 году, когда ученые обнаружили, что рак эндометрии обладает аналогичной генетической картиной с раком яичников и груди.

В мае 2017 года FDA одобрило первое лекарственное средство, направленное на лечение генетических мутаций, что проложило путь для разработки аналогичных средств другими производителями, включая Loxo. Новый препарат Loxo Oncology воздействует на определенный вид мутации — TRK-слитый ген. Он приводит к развитию различных видов рака: саркомы, рака щитовидной железы, немелкоклеточного рака легких и других типов.

Проведенные испытания препарата на людях показали положительные результаты. На последнем собрании Европейского общества медицинской онкологии Loxo Oncology заявила, что среди 109 пациентов, прошедших лечение данным препаратом в рамках исследований, у 81 процента наблюдалась общая положительная динамика в лечении – размеры раковых опухолей сократились. При этом в 17 процентах случаев у пациентов наблюдался полный положительный ответ – раковая опухоль полностью отступила из их организма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google создали интерактивный микроскоп для поиска рака.