В жирных диетах нашли ключ к развитию рака

Ожирение давно связывают с раком, но полная картина ускользала от ученых.

Уровни CD8 + Т-клеток (красный) в опухолях (голубой), по-видимому, выше у мышей, соблюдающих диету с низким содержанием жира (верхний ряд), чем у мышей, соблюдающих диету с высоким содержанием жиров (нижний ряд) Ringel

Новое исследование, проведенное в Гарварде, подчеркивает некоторые недостающие части головоломки, обнаруживая, что раковые клетки могут использовать более высокую доступность жира, чтобы лишить иммунные клетки топлива и предотвратить их поражение опухолями.

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Известно, что диета с высоким содержанием жиров увеличивает риск многих видов рака и снижает результаты лечения и показатели выживаемости. Например, предыдущие исследования показали, что ожирение может способствовать метастазированию при доброкачественном раке, а жировые ткани могут служить "убежищем" для раковых стволовых клеток, позволяя им возвращаться после химиотерапии. Но это тоже не так просто - как это ни парадоксально, ожирение, по-видимому, улучшает результаты некоторых видов лечения рака.

В новом исследовании гарвардские исследователи обнаружили, что диета с высоким содержанием жиров, похоже, снижает количество CD8 + Т-клеток, а также их способность бороться с раком. Когда жир становится более доступным, опухоли изменяют свой метаболизм, чтобы его съесть. Высокое содержание энергии ускоряет их рост, в то же время лишая Т-клетки топлива, которое они в противном случае использовали бы для борьбы с раком.

"Теперь мы знаем, что существует метаболическая борьба между Т-клетками и опухолевыми клетками, которая меняется с ожирением", - говорит Арлин Шарп, соавтор исследования. "Наше исследование представляет собой дорожную карту для изучения этого взаимодействия, которое может помочь нам по-новому взглянуть на иммунотерапию рака и комбинированную терапию".

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Команда изучила эту сложную взаимосвязь на мышах с различными типами рака, скармливая некоторые группы диетами с высоким содержанием жиров и сравнивая микроокружение вокруг их опухолей с микроокружением мышей, питающихся нормальной диетой. Они обнаружили, что опухоли у мышей с ожирением росли намного быстрее, но, что интересно, это относилось только к мышам с иммуногенным раком - теми, на которые иммунная система реагирует легче.

Исследователи также заметили, что у мышей с ожирением микросреда опухоли содержала гораздо меньше свободных жирных кислот, хотя их количество было очень высоким во всем остальном теле. Это привело к тому, что команда обнаружила, что раковые клетки увеличивают поглощение жира, не оставляя ничего для CD8 + Т-клеток.

"Парадоксальное истощение жирных кислот было одним из самых неожиданных результатов этого исследования", - говорит Элисон Рингель, соавтор исследования. "Это действительно поразило нас и стало стартовой площадкой для наших анализов. То, что ожирение и метаболизм всего тела могут изменить то, как разные клетки опухолей используют топливо, было захватывающим открытием, и наш метаболический атлас теперь позволяет нам анализировать и лучше понимать эти процессы".

В других тестах, когда команда удаляла CD8 + Т-клетки из мышей, их диета больше не влияла на скорость роста опухоли.

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В ходе дальнейшей работы исследователи сосредоточили внимание на протеине PHD3, который в нормальных клетках замедляет метаболизм жиров. Было обнаружено, что уровни PHD3 в раковых клетках в среде с ожирением значительно ниже, чем в других случаях, и когда ученые сверхэкспрессировали белок в опухолях, они росли медленнее и не могли поглощать столько жира.

В общем, исследователи говорят, что новые открытия могут помочь улучшить иммунотерапию рака. В конце концов, CD8 + T-клетки используются в терапии CAR-T-клетками, когда образцы иммунных клеток пациента удаляются, заряжаются против рака и повторно вводятся в организм. PHD3 или другой родственный белок может стать новой терапевтической мишенью. Находка также может помочь персонализировать другие методы лечения рака для пациентов с ожирением.

Исследование было опубликовано в журнале Cell.

Напомним, ранее сообщалось, что причину неизлечимого ожирения нашли в белке.