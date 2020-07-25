Кровь поможет найти рак за четыре года до симптомов

Анализ поможет предсказать появление рака в будущем.

Международная группа ученых опубликовала новое исследование в Nature Communications, объяснив, что их анализ может диагностировать рак желудка, пищевода, колоректального рака, рака легких и печени с помощью одного образца крови. Результаты могут быть доступны за четыре года до того, как у пациентов начнутся симптомы.

Читай также: Геном белой акулы позволит побороть рак

“Мы показали следующее: за четыре года до того, как эти люди попадают в больницу, в их крови уже есть маркеры, свидетельствующие о том, что у них рак“, - сказал в интервью Scientific American биоинженер Калифорнийского университета Кун Чжан.

В отличие от прошлых усилий, которые включали тестирование образцов крови у людей, у которых уже был диагностирован рак, Чжан и его команда применили новый подход. Вместо того, чтобы искать ДНК в крови, которая обнаружила бы злокачественный рост в организме, исследователи начали собирать образцы от людей до того, как у них появились какие-либо симптомы.

Проект начался в 2007 году, когда исследователи приняли на работу более 123 000 добровольцев из Тайчжоу, Китай. Они проходили ежегодные медицинские осмотры, которые включали сбор образцов крови. Был создан специальный склад для хранения более 1,6 миллиона образцов. Около 1100 участников заболели раком в течение следующих 10 лет, а затем исследователи проверили некоторые из собранных образцов в поисках сигналов рака.

Исследователи создали тест под названием PanSeer, который обнаруживает паттерны метилирования, которые могут быть связаны с различными типами рака. Это химический процесс, который включает соединение, которое взаимодействует с ДНК, чтобы изменить генетическую активность.

Читай также: Рак и СПИД обнаружат за считанные секунды

Тест измеряет метилирование DNS в 500 местах в образце крови, местах, которые ранее были определены как возможный сигнал для рака. Затем был использован машинный алгоритм для определения баллов, которые бы указывали на вероятность развития рака у человека.

Исследователи проверили образцы 191 участника, которые в конечном итоге заболели раком, а также 191 здоровых людей из группы. Тест показал, что он может предсказать рак на срок за четыре года до появления симптомов. Ученые говорят, что тест имеет точность 90% и 5% ложноположительных результатов.

Для подтверждения правильности исследования потребуется больше исследований, но это выглядит как огромный шаг в правильном направлении. Такой тест может дать пациентам серьезное предупреждение о том, что у них может развиться рак в ближайшие годы, и помочь им выявить все виды рака, которые тест PanSeer охватывает задолго до появления каких-либо симптомов. Их лечащие врачи могли бы назначить методы лечения намного раньше дебюта опухолей и спасти больше жизней.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли связь между раком мозга и уровнем сахара в крови.