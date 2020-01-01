Экспериментальная вакцина защитит от новых вариантов коронавируса

Согласно первым результатам небольшого клинического испытания, новая вакцина от COVID-19, созданная Moderna, может защитить от вариантов SARS-CoV-2, впервые обнаруженных в Бразилии и Южной Африке.

Американская биотехнологическая компания начала разрабатывать бустеры для конкретных вариантов ранее в этом году после доказательства того, что несколько вариантов коронавируса могут "прорваться" через существующие вакцины.

Это их первое клиническое испытание на людях после ранних испытаний на мышах, и пока результаты многообещающие.

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"Мы воодушевлены этими новыми данными, которые укрепляют нашу уверенность в том, что наша стратегия повышения мощности должна защищать от этих недавно обнаруженных вариантов", - сказал в пресс-релизе генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Чтобы протестировать новую вакцину, 40 человек, которые уже были полностью вакцинированы двумя дозами вакцины Moderna от шести до восьми месяцев назад, были проверены на уровень нейтрализующих антител - белков, вырабатываемых иммунными клетками, которые связываются с вирусами.

В начале испытания результаты показали, что только около половины участников имели определяемые уровни антител против двух новых вариантов: B.1.351, впервые обнаруженного в Южной Африке, и P.1. впервые обнаруженного в Бразилии.

Затем им предложили один из трех вариантов: еще одна доза оригинальной вакцины Moderna; версия, специально разработанная для варианта B.1.351; или версия, которая объединила 50/50 смеси этих двух.

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Пятнадцать дней спустя среди людей, которые получили оригинальную вакцину Moderna или вакцину против B.1.351, результаты показали, что обе группы имели улучшенные антитела против B.1.351 и P.1. (Данные по группе смешивания 50/50 пока отсутствуют.)

Однако в среднем те, кто получил новую бустерную вакцину, продуцировали более 150 процентов количества вариант-специфичных нейтрализующих антител по сравнению с теми, кто получил первоначальную инъекцию.

Чтобы было ясно, результаты в настоящее время не прошли экспертную оценку. Moderna сообщает, что результаты были отправлены на сервер предварительной печати bioRxiv, но еще не в сети.

Побочные эффекты от этого первого испытания были аналогичны тем, о которых сообщали люди, получавшие вторую дозу оригинальной вакцины Moderna, включая головную боль, боль в мышцах и суставах и усталость.

Однако, что является многообещающим признаком, эти эффекты были немного реже у нового бустера. В ходе исследования 10,5% людей, получивших бустер-вакцину для конкретного варианта, сообщили о побочном эффекте третьей степени по сравнению с 15% тех, кто получил третью дозу исходной вакцины Moderna.

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Многие другие производители вакцин в настоящее время работают над вариантами прививок. Два исследования, опубликованные на этой неделе, основанные на реальных данных, также показывают, что обычная вакцина Pfizer-BioNTech эффективна для защиты от наихудших результатов, когда речь идет о B.1.351 и B.1.1.7, которые впервые были обнаружены в Великобритании.

Будем надеяться, что это только начало многообещающих новых достижений, которые защитят нас от SARS-CoV-2, поскольку вирус продолжает развиваться.

Напомним, ранее сообщалось, что первая фаза испытания универсальной вакцины против гриппа прошла успешно.