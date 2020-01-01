Первая фаза испытания универсальной вакцины против гриппа прошла успешно

Вместо головки белков на поверхности вируса гриппа экспериментальная вакцина нацелена на стебли, которые видоизменяются реже, что позволяет надеяться на более долгосрочную универсальную иммунизацию.

Даже после десятилетий исследований и обширных глобальных стратегий вакцинации от сезонного гриппа по-прежнему ежегодно умирают сотни тысяч людей. Способность вируса мутировать и уклоняться от наших вакцин означает, что мы постоянно преследуем новейшие штаммы, циркулирующие среди населения.

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Современные вакцины против гриппа предназначены для обучения иммунной системы распознаванию белка на поверхности вируса гриппа, называемого гемагглютинином (HA). Уникальный отпечаток на головке этих белков - это то, к чему стремятся наши нынешние вакцины от гриппа, но эти белковые головки являются быстрыми мутаторами, поэтому вакцины против гриппа необходимо пересматривать каждый год.

Менее часто мутирует другая часть белка НА, называемая стеблем. Этот участок белка не меняется от одного подтипа гриппа к другому, что означает, что он является идеальной мишенью для универсальной вакцины против гриппа.

"Это генетическое изменение или сдвиг в вирусе приводит к появлению иммунитета только к конкретным штаммам вируса гриппа, что требует частого изменения рецептуры и повторного введения сезонных вакцин", - говорит соавтор нового исследования Питер Палас, объясняя, как этот новый тип вакцины против гриппа отличается от предыдущих технологий. "Наша химерная вакцина HA, напротив, направлена ​​на проксимальную часть белка HA - домен стебля - который, как было показано, в целом нейтрализует различные штаммы вируса гриппа как на животных моделях, так и на людях".

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Несколько видов универсальных противогриппозных вакцин против стеблей в настоящее время находятся на различных стадиях разработки. Один метод использует технологию мРНК, чтобы помочь иммунной системе распознавать стебли HA, в то время как другой метод использует наночастицы для индукции эффективной защиты. И хотя в настоящее время проводится несколько первых фаз испытаний на людях, проверяющих безопасность и эффективность этих различных вакцин против гриппа на основе стеблей, до сих пор ни один из них не сообщил о каких-либо результатах.

Недавно опубликованное в журнале Nature Medicine исследование - первое, в котором сообщается об успешных результатах испытания фазы 1 универсальной вакцины против гриппа, нацеленной на стебли HA. Испытание фазы 1, возглавляемое исследователями из Медицинской школы Икана на горе Синай, показало, что эта экспериментальная вакцина безопасна и эффективна для создания долгосрочного иммунного ответа у небольшого числа здоровых взрослых.

Обнадеживает то, что исследование показало, что антитела к стеблю НА, вызванные вакциной, сохраняются в течение как минимум 18 месяцев после завершения испытания. Это говорит о том, что вакцина обладает потенциалом долгосрочной защиты от всех штаммов гриппа, устраняя необходимость в ежегодных вакцинациях.

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Исследователи осторожно подчеркивают, что это всего лишь фаза 1 испытания на людях, и оно не предназначено для оценки того, защищает ли вакцина от болезни или инфекции. Вместо этого эти предварительные исследования сосредоточены на безопасности и начальном иммунном ответе. Но с этой точки зрения данные на данный момент являются многообещающими, предлагая все признаки в поддержку дальнейшей разработки универсальной вакцины против гриппа.

"Вакцина против вируса гриппа, которая приводит к широкому иммунитету, вероятно, защитит от любого появляющегося подтипа или штамма вируса гриппа и значительно повысит нашу готовность к пандемии, избегая будущих проблем с пандемиями гриппа, которые мы видим сейчас с COVID-19", - добавляет автор нового исследования Флориана Краммер. "Наша химерная вакцина на основе гемагглютинина является большим шагом вперед по сравнению с обычными вакцинами, которые часто не соответствуют циркулирующим штаммам вируса, что влияет на их эффективность. Кроме того, ревакцинация людей ежегодно - это огромное и дорогое мероприятие".

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

Напомним, ранее сообщалось, что следующей глобальной пандемией может стать свиной грипп.