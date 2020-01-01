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Следующей глобальной пандемией может стать свиной грипп

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Новая разновидность гриппа может превзойти по масштабам коронавирус.
Свиной грипп может стать новой пандемией
Свиной грипп может стать новой пандемией
EPA/UPG

Ученые установили, что штамм свиного гриппа может спровоцировать еще одну пандемию. Вирус, который исследователи называют G4 EA H1N1, был обнаружен путем анализа 30000 мазков из носа, взятых у свиней на бойнях в Китае.

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Он был описан как смесь гриппа, обнаруженного в европейских и азиатских птицах, и вируса H1N1, который, как полагают, убил до полумиллиона человек во всем мире в 2009 году.

Включение генов H1N1 позволяет предположить, что вирус может адаптироваться к распространению от человека к человеку, согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом научном журнале Proceedings Национальной академии наук (PNAS) в понедельник.

“Вирусы G4 имеют все основные признаки потенциального пандемического вируса“, - пишут исследователи из Китайского сельскохозяйственного университета.

После резкого увеличения распространенности с 2016 года новый штамм в настоящее время является “преобладающим генотипом кровообращения у свиней, обнаруженным по крайней мере в 10 провинциях“, добавляют они.

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Тестирование свиней также показало, что более 10 процентов дали положительный результат на антитела к G4. “Такая инфекционность значительно расширяет возможности для адаптации вируса у людей и вызывает опасения относительно возможного образования пандемических вирусов“, - добавляет документ.

“Необходимо срочно осуществить контроль над преобладающими вирусами G4 EA H1N1 у свиней и тщательный мониторинг среди людей, особенно работников свиноводства“.

Эксперты сказали, что вероятность возникновения штамма, вызывающего новую пандемию, была низкой, но предупредили, что бдительность по-прежнему необходима.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии создали препарат против гриппа.

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Теги: H1N1, грипп, вирус, свиной грипп
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