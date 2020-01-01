Следующей глобальной пандемией может стать свиной грипп

Новая разновидность гриппа может превзойти по масштабам коронавирус.

Ученые установили, что штамм свиного гриппа может спровоцировать еще одну пандемию. Вирус, который исследователи называют G4 EA H1N1, был обнаружен путем анализа 30000 мазков из носа, взятых у свиней на бойнях в Китае.

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Он был описан как смесь гриппа, обнаруженного в европейских и азиатских птицах, и вируса H1N1, который, как полагают, убил до полумиллиона человек во всем мире в 2009 году.

Включение генов H1N1 позволяет предположить, что вирус может адаптироваться к распространению от человека к человеку, согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом научном журнале Proceedings Национальной академии наук (PNAS) в понедельник.

“Вирусы G4 имеют все основные признаки потенциального пандемического вируса“, - пишут исследователи из Китайского сельскохозяйственного университета.

После резкого увеличения распространенности с 2016 года новый штамм в настоящее время является “преобладающим генотипом кровообращения у свиней, обнаруженным по крайней мере в 10 провинциях“, добавляют они.

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Тестирование свиней также показало, что более 10 процентов дали положительный результат на антитела к G4. “Такая инфекционность значительно расширяет возможности для адаптации вируса у людей и вызывает опасения относительно возможного образования пандемических вирусов“, - добавляет документ.

“Необходимо срочно осуществить контроль над преобладающими вирусами G4 EA H1N1 у свиней и тщательный мониторинг среди людей, особенно работников свиноводства“.

Эксперты сказали, что вероятность возникновения штамма, вызывающего новую пандемию, была низкой, но предупредили, что бдительность по-прежнему необходима.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии создали препарат против гриппа.

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