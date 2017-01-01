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Ученые: Бактерии в носу спасают от гриппа

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Бактерии оказались полезны.
Бактерии спасают от гриппа
Бактерии спасают от гриппа
freepik.com

Когда тема касается здоровья человека, многие люди ошибочно считают что бактерии — наши враги. При этом они забывают, что они очень важны для организма и выполняют одну из главных ролей в процессе пищеварения. Исследователи из Мичиганского университета обнаружили еще одну полезную функцию бактерий — некоторые из них, живущие в полости носа и горле человека, способны уберечь людей от вируса гриппа. Возможно, в будущем на их основе будут созданы лекарства, и люди будут употреблять антибиотики только в случае самой крайней необходимости.

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Ученые обнаружили полезное свойство носовых микроорганизмов в ходе изучения статистики распространения вируса гриппа между членами 144 семей из Центральной Америки. Исследователи отобрали группу из 537 здоровых человек и взяли у них образцы бактерий из носа и горла чтобы узнать их вид и количество. Они распределили микроорганизмы по пяти группам и выявили, обладатели каких из них оказались более стойкими к вирусу гриппа и не заболели к концу исследования.

В своей работе исследователи учли и другие факторы, влияющие на риск заболевания: возраст, наличие вакцинации, курение и количество человек в семье. В итоге выяснилось, что люди с большим количеством Fusobacterium 1, Neisseria 1 и Streptococcus 1 заражаются гриппом реже, чем другие. Примечательно, что эти бактерии могут быть источниками других заболеваний.

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По словам главного автора исследования Бетси Фоксман, перед созданием основанных на этих бактериях лекарств им нужно провести много других научных работ. При этом она отмечает, что использование бактерий для профилактики от болезней может сохранить антибиотики для более серьезных проблем. Ученые хотят использовать и другие методы борьбы с гриппом, например, пластыри с вакцинами.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили смертельную инфекцию, которая передается одним вдохом.

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Теги: грипп, бактерии
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