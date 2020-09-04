В США назвали сроки запуска вакцинации от коронавируса

Уже в октябре-ноябре первые люди должны получить прививки.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США уведомили чиновников общественного здравоохранения в каждом штате и пяти крупных городах о том, что они должны подготовиться к началу распространения вакцины COVID-19 уже в конце октября или начале ноября. Об этом сообщила The New York Times 2 сентября. Документы по планированию включают подробное руководство о том, как внедрить две неопознанные вакцины-кандидаты среди медицинских работников и других групп с особенно высоким риском COVID-19.

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С самого начала пандемии разработчики вакцин стремились вывести на рынок вакцину от COVID-19 с беспрецедентной скоростью. Более 150 вакцин-кандидатов находятся в стадии разработки, 37 из которых уже проходят испытания на людях. Этот процесс включает три фазы клинических испытаний, которые определяют, является ли вакцина безопасной и эффективной. Распространение вакцины COVID-19 в столь короткие сроки может означать сокращение заключительной фазы этих испытаний, которая включает мониторинг десятков тысяч добровольцев, получивших вакцину-кандидат.

"Мы не можем полагаться на коллективный иммунитет, чтобы остановить распространение COVID-19. Чтобы положить конец пандемии, потребуется вакцина", - говорит Стейси Шульц-Черри, исследователь инфекционных заболеваний в Детской исследовательской больнице Св. Джуда в Мемфисе.

"CDC просит штаты и города быть готовыми к распространению вакцины - это неплохая идея, потому что вы бы предпочли, чтобы они делали это сейчас и были готовы, а не пытались в последнюю минуту", - говорит она. "Было очень интересно наблюдать, как быстро разрабатываются вакцины, но мы абсолютно не можем выпустить вакцину, если не уверены, что она безопасна".

Некоторые эксперты обеспокоены тем, что распространение вакцины уже в конце октября было бы слишком амбициозным. "Трудно не рассматривать это как толчок к созданию предвыборной вакцины", - сказала Times Саския Попеску, эпидемиолог по профилактике инфекций из Аризоны.

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Энтони Фаучи, ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, недавно заявил, что клинические испытания фазы 3 вакцины от COVID-19 могут быть прекращены досрочно, если Совет по мониторингу данных и безопасности - независимый комитет врачей и других экспертов - определяет, что имеется достаточно доказательств того, что кандидат безопасен и эффективен.

Тем не менее, по словам Шульц-Черри, досрочное прекращение испытаний чревато последствиями. "Худшее, что может случиться, - это выпустить вакцину, которая небезопасна ... представьте, для всех наших программ вакцинации, какое влияние это окажет на общественное здоровье и доверие потребителей".

Одна из проблем заключается в том, что слишком быстрое завершение испытаний не позволит исследователям набрать достаточно разнообразный пул добровольцев, особенно из групп, наиболее пострадавших от COVID-19, таких как пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями, и провести расследование действия вакцины в течение длительного периода времени.

Чрезвычайно редкие побочные эффекты могут остаться незамеченными, если вакцина не будет тестироваться в течение достаточно длительного периода времени на достаточно большой группе людей. Чтобы оправдать досрочное прекращение этих испытаний, Шульц-Черри говорит: "Это должны быть исключительно положительные данные".

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CDC не уточнил, к каким вакцинам-кандидатам государства должны начать подготовку. Однако описания в документах по планированию хорошо согласуются с двумя вакцинами, которые в настоящее время проходят 3-ю фазу клинических испытаний, каждая из которых включает 30 000 добровольцев, согласно отчету Times. Одна вакцина, разработанная биотехнологической компанией Moderna из Массачусетса, проходит испытания примерно в 89 центрах по всей территории Соединенных Штатов. Другой, от фармацевтической компании Pfizer из Нью-Йорка, исследуется на добровольцах в США, Аргентине, Бразилии и Германии.

Обе вакцины изготовлены из генетического материала нового коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина работает, доставляя информационную РНК (мРНК), которую клеточный аппарат реципиента использует в качестве инструкций для создания копий шиповидного белка на поверхности вируса. Этот спайковый белок, который сам по себе не вызывает болезни, по-видимому, является частью патогена, на который иммунная система наиболее сильно реагирует. "По сути, это дает вашему организму возможность вырабатывать этот белок [SARS-CoV-2], а затем вырабатывать естественные антитела к нему", - говорит Шульц-Черри.

На данный момент Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не одобрило никаких генных вакцин для предотвращения или лечения каких-либо заболеваний. Однако ожидается, что их разработка и производство будут быстрыми и дешевыми, как только исследователи определят генетическую последовательность, которую они должны включить в вакцину. Кроме того, их можно легко настроить, если вирус мутирует.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания закупила вакцины Билла Гейтса против коронавируса.