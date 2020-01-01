Великобритания закупила вакцины Билла Гейтса против коронавируса

В понедельник правительство Великобритании получило 90 миллионов доз потенциальных вакцин.

Новое соглашение с немецкой BioNTech и Pfizer, поддержанным Биллом Гейтсом, принесло 30 миллионов доз их совместной мРНК-вакцины. Это впервые в мире, когда правительство пошло на такой шаг.

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Французская биотехнологическая компания Valneva предоставит 60 миллионов доз вакцины против “инактивированного цельного вируса“. У Великобритании есть возможность приобрести еще 40 миллионов доз, если это окажется “безопасным, эффективным и подходящим“.

Великобритания даже приобрела миллион доз препарата, содержащего нейтрализующие COVID-19 антитела, произведенные британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Они предназначены для тех, кто не может получить другие вакцины, такие как раковые пациенты и с ослабленным иммунитетом.

В прошлом месяце Hard Fork сообщила, что фонд Гейтса выделил AstraZeneca 750 миллионов долларов на финансирование производства и распределения 300 миллионов доз другого потенциального лечения - вакцины AZD1222. В Великобритании уже запланировано получить 100 миллионов доз AZD1222.

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“В результате этих партнерских отношений Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут иметь доступ к дозам, достаточным для вакцинации и защиты выявленных приоритетных групп, таких как работники первичного звена здравоохранения и социального обеспечения и лица с повышенным риском для здоровья“, - говорится в сообщении правительства.

Инвесторы пока позитивно отреагировали на новость. Американские котировки BioNTech и Pfizer выросли на 6,5% и 3,25% соответственно во время предпродажной торговли В Европе Valneva выросла более чем на 12%, а AstraZeneca поднялась на 2,5%.

Великобритания намерена провакцинировать до 500 000 человек к октябрю, что она считает “жизненно важным в борьбе с коронавирусом“.

Напомним, ранее сообщалось, что Билла Гейтса обвинили в распространении коронавируса.