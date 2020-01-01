У свитков Мертвого моря было два автора

С тех пор, как свитки Мертвого моря были случайно обнаружены более 70 лет назад в пещере в Израиле, они стали источником открытий.

Пергамент, найденный в 12-й пещере свитков Мертвого моря в 2017 году Университет Гронингена

Свитки известны тем, что содержат самые старые рукописи еврейской Библии. Но кто именно написал эти важные документы, остается загадкой. Теперь, благодаря использованию технологий, мы приближаемся к пониманию некоторых предысторий этих загадочных текстов.

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В новом исследовании исследователи из Кумранского института Гронингенского университета провели тщательное исследование палеографии - изучение старого почерка - одного из свитков.

Посредством ряда кропотливых процессов, включая оцифровку, машинное считывание и статистический анализ, команда предполагает, что два писца с очень похожим почерком, вероятно, написали две половины рукописи.

Рассматриваемый свиток, 1QIsaa, представляет собой большой манускрипт и один из семи, найденных у Мертвого моря в Кумране, Израиль в 1946 году. Свиток возрастом 2000 лет сохраняет 66 глав Еврейской Библии Книги Исайи и предшествует другим еврейским рукописям.

Авторы обучили алгоритм отделения чернил от фона, кожи или папируса свитка. Затем алгоритм изучил каждый символ в поисках небольших изменений, которые могли бы сигнализировать о другом писателе.

Этот вид алгоритмической технологии, показанный на изображении ниже, начал использоваться в библейских исследованиях и в более широких цифровых гуманитарных науках только в последние несколько лет.

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В некоторой степени новая статья опровергает аргумент о том, что оригинальный текст был работой одного писца.

В конце 27-го столбца текста из 54 исследователи обнаружили разрыв в рукописи - разрыв в три строки и изменение материала. На первый пришивается второй лист, и на этом этапе, как предполагают авторы, также менялся писец.

Этот результат дополняет общее предположение и некоторые предыдущие исследования, свидетельствующие о том, что, возможно, над Свитками Мертвого моря работала команды писцов, а некоторые работали учениками у более старших членов.

Однако другой писец - не единственное возможное объяснение. Авторы отмечают, что смена пера, заточка пера, изменение условий письма или здоровья писца могут способствовать обнаруженной ими разнице.

Тем не менее, разница кажется довольно очевидной, и смена писца - наиболее вероятный вывод.

Буквы говорят о разных писцах Университет Гронингена

Компьютеры становятся все более важной частью анализа текста 21 века. На конференциях, посвященных Библии на иврите и Новому Завету, я видел все большее количество статей, в которых изучались различные аспекты процесса преобразования текстов в цифровые артефакты (например, проект Codex Sinaiticus ), вопросы, касающиеся того, как разные проекты могут использовать каждый чужие данные, а также об успешности - или об успехе - процессов машинного обучения.

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Библеисты, в том числе группа исследователей из Швейцарии, используют машинное обучение и стилометрию - изучение лингвистического стиля - чтобы определить, например, какие новые буквы были написаны Апостолом Павлом.

Другие моделируют тексты, чтобы исследовать исторические темы еврейской Библии . Машинное обучение также используется для интеллектуального анализа текста - когда целевой текст сравнивается со многими другими подобными текстами, чтобы найти параллельное использование одних и тех же слов или идей - для изучения различий между разными текстами.

Количество положительных результатов, полученных таким образом, обычно намного превышает количество, предложенное человеческими комментаторами.

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Огромное количество возможных в настоящее время возможностей также превышает количество часов исследования, доступных для определения того, какие из них полезны для текущих исследований, а какие следует отбросить как случайные параллели. На данный момент инструменты машинного обучения нуждаются в доработке, но они доберутся до этого.

Хотя использование искусственного интеллекта в названии нового исследования может предполагать, что компьютеры взяли на себя роль ученых в северных Нидерландах, это определенно не так.

Но переход к цифровым технологиям открывает новые возможности для изучения священных текстов, особенно христианских Священных Писаний и Библии на иврите.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружен древнейший образец Евангелия.