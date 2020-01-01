У свитков Мертвого моря было два автора
Свитки известны тем, что содержат самые старые рукописи еврейской Библии. Но кто именно написал эти важные документы, остается загадкой. Теперь, благодаря использованию технологий, мы приближаемся к пониманию некоторых предысторий этих загадочных текстов.
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В новом исследовании исследователи из Кумранского института Гронингенского университета провели тщательное исследование палеографии - изучение старого почерка - одного из свитков.
Посредством ряда кропотливых процессов, включая оцифровку, машинное считывание и статистический анализ, команда предполагает, что два писца с очень похожим почерком, вероятно, написали две половины рукописи.
Рассматриваемый свиток, 1QIsaa, представляет собой большой манускрипт и один из семи, найденных у Мертвого моря в Кумране, Израиль в 1946 году. Свиток возрастом 2000 лет сохраняет 66 глав Еврейской Библии Книги Исайи и предшествует другим еврейским рукописям.
Авторы обучили алгоритм отделения чернил от фона, кожи или папируса свитка. Затем алгоритм изучил каждый символ в поисках небольших изменений, которые могли бы сигнализировать о другом писателе.
Этот вид алгоритмической технологии, показанный на изображении ниже, начал использоваться в библейских исследованиях и в более широких цифровых гуманитарных науках только в последние несколько лет.
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В некоторой степени новая статья опровергает аргумент о том, что оригинальный текст был работой одного писца.
В конце 27-го столбца текста из 54 исследователи обнаружили разрыв в рукописи - разрыв в три строки и изменение материала. На первый пришивается второй лист, и на этом этапе, как предполагают авторы, также менялся писец.
Этот результат дополняет общее предположение и некоторые предыдущие исследования, свидетельствующие о том, что, возможно, над Свитками Мертвого моря работала команды писцов, а некоторые работали учениками у более старших членов.
Однако другой писец - не единственное возможное объяснение. Авторы отмечают, что смена пера, заточка пера, изменение условий письма или здоровья писца могут способствовать обнаруженной ими разнице.
Тем не менее, разница кажется довольно очевидной, и смена писца - наиболее вероятный вывод.
Компьютеры становятся все более важной частью анализа текста 21 века. На конференциях, посвященных Библии на иврите и Новому Завету, я видел все большее количество статей, в которых изучались различные аспекты процесса преобразования текстов в цифровые артефакты (например, проект Codex Sinaiticus ), вопросы, касающиеся того, как разные проекты могут использовать каждый чужие данные, а также об успешности - или об успехе - процессов машинного обучения.
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Библеисты, в том числе группа исследователей из Швейцарии, используют машинное обучение и стилометрию - изучение лингвистического стиля - чтобы определить, например, какие новые буквы были написаны Апостолом Павлом.
Другие моделируют тексты, чтобы исследовать исторические темы еврейской Библии . Машинное обучение также используется для интеллектуального анализа текста - когда целевой текст сравнивается со многими другими подобными текстами, чтобы найти параллельное использование одних и тех же слов или идей - для изучения различий между разными текстами.
Количество положительных результатов, полученных таким образом, обычно намного превышает количество, предложенное человеческими комментаторами.
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Огромное количество возможных в настоящее время возможностей также превышает количество часов исследования, доступных для определения того, какие из них полезны для текущих исследований, а какие следует отбросить как случайные параллели. На данный момент инструменты машинного обучения нуждаются в доработке, но они доберутся до этого.
Хотя использование искусственного интеллекта в названии нового исследования может предполагать, что компьютеры взяли на себя роль ученых в северных Нидерландах, это определенно не так.
Но переход к цифровым технологиям открывает новые возможности для изучения священных текстов, особенно христианских Священных Писаний и Библии на иврите.
Напомним, ранее сообщалось, что обнаружен древнейший образец Евангелия.
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