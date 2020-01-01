В израильской пещере ужаса нашли библейский свиток

Фрагменты библейского свитка были обнаружены в "Пещере ужаса" в Иудейской пустыне в Израиле.

О существовании пещеры известно некоторое время - свое жуткое название она получила от 40 древних человеческих скелетов, обнаруженных здесь в 1960-х годах. Скелеты - это люди, умершие от голода во время восстания Бар-Кохбы, которое произошло между 132 и 135 годом нашей эры, когда еврейский народ в регионе восстал против Римской империи. Восстание было подавлено: некоторые древние писатели утверждали, что более 500 000 евреев были убиты, а многие другие депортированы из региона.

Недавно обнаруженный библейский свиток, написанный на греческом языке, также относится к восстанию Бар-Кохбы и содержит отрывки из книг Захарии и Наума, говорится в заявлении Управления древностей Израиля (IAA), опубликованном во вторник (16 марта). В еврейской Библии это часть одной книги из 12 второстепенных пророков.

“Вот что вы должны делать: говорить друг другу правду, отдавать истинное и совершенное правосудие в ваших воротах. И не замышлять зла друг против друга, и не любить лжесвидетельство, потому что все это я ненавижу - провозглашает Господь“(Захария 8: 16–17), говорится в части свитка. IAA заявило, что это первый раз за 60 лет, когда библейский свиток был найден в ходе научных археологических раскопок, в отличие от свитков, разграбленных или раскопанных иным образом.

Исследователи обнаружили библейский свиток внутри пещеры в Иудейской пустыни Управление древностей Израиля

Некоторые средства массовой информации объявляют находку новым “Свитком Мертвого моря“, название которого относится к тысячам фрагментов из примерно 900 текстов, найденных в пещерах недалеко от Кумрана на Западном берегу, начиная с 1940-х и 1950-х годов. Однако Пещера Ужаса не находится недалеко от Кумрана, и IAA назвала последнюю находку новым “библейским свитком“, а не свитком Мертвого моря.

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С 2017 года IAA проводит кампанию по поиску новых свитков в пещерах Иудейской пустыни. Мародерство - серьезная проблема в регионе, и власти обеспокоены тем, что некоторые свитки украдены ворами до того, как археологи смогут их найти. В рамках кампании власти проводят повторные раскопки пещер, которые ранее были раскопаны археологами.

“Недавно обнаруженные фрагменты свитка - это тревожный сигнал для государства. Для завершения этой исторически важной операции необходимо выделить ресурсы. Мы должны убедиться, что мы восстановим все данные, которые еще не были обнаружены в пещерах, прежде чем это сделают грабители“, - заявил Исраэль Хассон, директор IAA.

Археологи нашли 6000-летний скелет ребенка, который был похоронен, завернутый в ткань, в Пещере ужаса Управление древностей Израиля

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В дополнение к библейскому свитку археологи обнаружили в той же пещере мумифицированного ребенка возрастом 6000 лет. Мумифицированный ребенок, вероятно, останки девочки, умершей в возрасте от 6 до 12 лет, был похоронен в неглубокой яме, согласно анализу скелета компьютерной томографии . Кроме того, в той же пещере был найден тайник с монетами, на которых нанесены изображения еврейских символов, включая арфу и финиковую пальму. Они также относятся ко времени восстания Бар-Кохбы.

Эта корзина возрастом 10 500 лет была найдена в пещере Мурабаат Управление древностей Израиля

Кроме того, в отдельной пещере была найдена корзина, возраст которой составляет около 10 500 лет. IAA утверждает, что это самая старая полная корзина в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле нашли руины библейского города.