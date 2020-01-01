В Израиле найдены руины доиудейского храма

Ханаанский храм найден недалеко от города Кирьят-Гат.

До того, как евреи поселились на территории Израиля, в тех землях обитали хананеи. Их упоминание есть в Ветхом завете, а эпоху их процветания называют Ханаанской. Религия хананеев сильно отличалась от иудейской, потому их храмы были разрушены и до сих пор находят руины храмов.

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Археологи из университета в Иерусалиме рассказали об обнаруженных руинах храма на месте поселения бронзового века Лахиш в районе израильского города Кирьят-Гат,

Всего ученым удалось обнаружить несколько храмов ханаанский культуры в Шхеме, Мегиддо и Тель-Хацоре. Этот храм отличается от них прямоугольной формой и боковыми залами. По подобному принципу был возведен Храм Соломона в Иерусалиме.

"Лишь раз в 30 или сорок лет нам удаётся обнаружить ханаанский храм в Израиле. То, что мы нашли, позволяет по‑новому взглянуть на то, как этот регион жил в древности. Трудно переоценить важность этого открытия", - сказал руководитель раскопок, профессором Йосеф Гурфинкель.

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Поселение Лахиш было одним из самых важных у хананеев. Город дважды подвергался разграблению войсками египетских фараонов, а в 1550 году до нашей эры полностью был разрушен Лахиш упоминался в Библии и древних египетских источниках.

В храме сохранилось шесть колонн. Рядом с алтарем археологи нашли две небольшие бронзовые статуи, изображающие языческих богов-кузнецов. При раскопках в храме и на прилегающей территории ученым удалось обнаружить ювелирные изделия, бронзовые топоры, кинжалы и даже позолоченную емкость для жидкостей с надписью "Рамзес II".

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле нашли руины церкви неизвестного мученика.