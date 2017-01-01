Разгадана тайна соляного снега в Мертвом море

Кристаллы соли образуют хлопья и опускаются на дно.

Группа исследователей из Калифорнийского университета, геологической службы Израиля и Университета имени Бар-Илана заинтересовалась природой необычного эффекта, который они наблюдается в водах Мёртвого моря. При определённых условиях из слоя воды, который находится рядом с поверхностью, начинают выпадать хлопья кристаллов соли, которые затем опускаются на дно.

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Исследователи создали теоретическую модель, которая описывает это явление, а затем проверили полученные результаты на практике.

Причина выпадения «соляного снега» кроется в особенностях смешивания двух слоёв воды. Непосредственно рядом с поверхностью находится слой тёплой воды, которая обладает меньшей плотностью, чем вода из нижнего холодного слоя. Это разделение весьма устойчиво, потому что холодная и плотная вода не стремится подниматься, а тёплая и менее плотная – опускаться.

Но, кроме разницы в температуре, эти два слоя отличаются солёностью: в верхнем слое за счёт постоянного испарения концентрация растворённой соли становится выше. Однако на границе этих слоёв перемешивание всё-таки происходит: оба слоя как бы запускают друг в друга «пальцы» – небольшие струйки холодной воды, двигающиеся вверх, и тёплой солёной, направленные вниз. Когда тёплая и солёная вода попадает в холодную и менее солёную, то она начинает остывать, а соль за счёт диффузии начинает равномерно растворяться в окружающей толще воды.

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Но охлаждается такая струйка намного быстрее, чем теряет свою соль, в результате в этом объёме жидкости образуется пересыщенный солевой раствор: содержание соли в нём становится больше, чем может раствориться. И весь этот излишек выпадает в осадок, образуя те самые солевые хлопья. В этом и кроется разгадка этого парадокса, когда кристаллы соли формируются в, казалось бы, менее солёном слое воды, хотя логичнее было бы предположить их образование в том слое, где происходит интенсивное испарение. Поскольку Мёртвое море представляет сейчас своеобразную модель высыхающего моря, то вполне возможно, что и эвапориты на дне современного Средиземного моря образовались в результате схожих процессов.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте гибели Содома и Гоморры нашли признаки падения астероида.

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