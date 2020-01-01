Интересный факт дня: Осьминоги могут чувствовать эмоциональную боль

Помимо физической боли, головоногие моллюски могут чувствовать и эмоциональную боль.

Новое важное исследование показывает, что осьминоги, вероятно, чувствуют боль и реагируют на нее так же, как и млекопитающие, - первое убедительное доказательство этой способности у любого беспозвоночного.

Переживание боли - это гораздо больше, чем просто рефлекс на вредные раздражители или травмы; это сложное эмоциональное состояние, ведущее к дистрессу или страданию.

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Хотя обычно считается, что позвоночные животные испытывают как физические, так и эмоциональные аспекты боли, остается нерешенным вопрос о том, способны ли беспозвоночные, у которых обычно гораздо более простая нервная система, на что-то подобное.

Осьминоги - самые неврологически сложные беспозвоночные на Земле, но удивительно мало было экспериментов, посвященных их способности испытывать боль.

Нейробиолог Робин Крук из Государственного университета Сан-Франциско изучает эту проблему в течение многих лет, и в последней работе ее лаборатории теперь используются те же протоколы для тестирования боли у лабораторных грызунов на головоногих, в частности, у осьминогов.

Используя подробные измерения спонтанного поведения, связанного с болью, и нейронной активности, Крук выделил три линии доказательств, которые указывают на то, что осьминоги способны испытывать негативные эмоциональные состояния при столкновении с болью.

Это те же характеристики, что и у млекопитающих, несмотря на то, что нервная система осьминога устроена принципиально иначе, чем у позвоночных.

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Конечно, ученым действительно сложно интерпретировать субъективное чувство или эмоциональное состояние у животного, особенно у животного, которое так сильно отличается от нас, но Крук утверждает, что поведение осьминогов в этих экспериментах предполагает, что они, вероятно, испытывают физические и эмоциональные компоненты боли. не так уж и отличным от грызунов, включая длительные изменения их аффективного состояния (то, что мы бы назвали у людей нашим настроением, чувствами и отношениями).

"Даже в отсутствие доказательств сознательного осознания или чувствительности головоногих моллюсков остается очевидным, что реакции, продемонстрированные осьминогами в этом исследовании, настолько похожи на те, которые могут быть выражены млекопитающими, испытывающими боль, что можно привести разумный предостерегающий аргумент. «внутреннее состояние этих разрозненных видов, вероятно, также похоже», - заключает Крук .

Предыдущие исследования Крука и других показали, что осьминоги могут рефлексивно реагировать на вредные раздражители, научившись избегать этих вредных контекстов. Новое исследование идет еще дальше. После единственной тренировки в трехкамерном боксе осьминоги, получившие инъекцию уксусной кислоты в одну руку, явно избегали камеры, в которой они получили этот выстрел.

С другой стороны, те, кому вводили безвредный физиологический раствор, не проявляли такого избегания.

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Кроме того, когда осьминоги, получившие болезненную инъекцию, затем вводили лидокаин (анальгетик), они, как правило, предпочитали камеру, в которой они испытывали немедленное облегчение боли. Тем, кто получал только физиологический раствор, было наплевать на камеру, в которой они применяли анальгетик.

Это предпочтение места, свободного от вреда, считается убедительным доказательством эмоциональной боли у позвоночных. И это не единственная параллель.

Крук также обнаружил доказательства того, что осьминоги могут различать разные качества и интенсивность боли в разных местах своего тела.

Все осьминоги, которым вводили кислоту, демонстрировали ухоженное поведение в этом месте инъекции в течение всего 20-минутного тренировочного испытания, удаляя клювом небольшой участок кожи.

Это отличается от других исследований реакции на периферическую боль, в которых у осьминогов были сломаны или отрезаны щупальца, и предполагает, что инъекция кислоты вызывает некую централизованную реакцию. У млекопитающих постоянная боль вызвана постоянной активностью на периферии, которая затем вызывает долгосрочные изменения в головном или спинном мозге.

С другой стороны, головоногие моллюски сильно полагаются на свою периферическую нервную систему, и неясно, какая часть этой информации попадает в их центральные цепи.

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Используя электрофизиологические записи, Крук косвенно показал длительную периферическую реакцию на пути к мозгу осьминога, который, по-видимому, отражает интенсивность боли, испытываемой от инъекций кислоты. Более того, эти сообщения быстро заглушаются и отменяются анальгетиком - сильным признаком переживания боли.

"В совокупности эти данные убедительно подтверждают существование длительного негативного аффективного состояния у осьминогов", - заключает статья.

На сегодняшний день постоянная боль, в отличие от преходящей, была продемонстрирована только у млекопитающих, поэтому невероятно, что ученые заметили нечто подобное у беспозвоночных.

Ранее на этой неделе ученые также показали, что каракатицы способны пройти тест на зефир - когнитивный тест, предназначенный для измерения саморегуляции детей.

Такие знания поднимают этические вопросы о том, как мы заботимся о головоногих и изучаем их , а также обеспечивают новое эволюционное происхождение переживания боли в животном мире.

"Наша цель в этом исследовании состояла в том, чтобы вывести вопрос о боли у беспозвоночных вне разумных сомнений, - говорится в пресс-релизе лаборатории Крука, - чтобы усилия по лучшему регулированию их гуманного использования могли быть продолжены с прочной доказательной базой, которая до сих пор оставалась неизменной. не хватает".

Напомним, ранее сообщалось, что у щупалец осьминога нашли независящие от мозга нейронные сети.