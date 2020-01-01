Интересный факт дня: Землю окружает искусственный барьер

В 2017 году космические зонды НАСА обнаружили массивный искусственный барьер, окружающий Землю.

Испытания подтвердили, что барьер действительно влияет на космическую погоду далеко за пределами атмосферы нашей планеты. Это означает, что мы не просто так сильно меняем Землю, ученые призывают назвать в честь нас целую новую геологическую эпоху - наша деятельность изменила и космос.

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Но хорошая новость заключается в том, что в отличие от нашего влияния на саму планету, этот огромный пузырь, который мы создали в космосе, на самом деле работает в нашу пользу.

Еще в 2012 году NASA запустило два космических зонда, которые работали в тандеме друг с другом, когда они пролетели через пояса Ван Аллена Земли со скоростью около 3200 км / ч.

Наша планета окружена двумя такими радиационными поясами ( и временным третьим ) - внутренний пояс простирается от 640 до 9600 км над поверхностью Земли, а внешний пояс занимает высоту примерно от 13 500 до 58 000 км.

В 2017 году зонды Ван Аллена обнаружили кое-что странное, наблюдая за активностью заряженных частиц, захваченных магнитным полем Земли - эти опасные солнечные разряды сдерживались каким-то низкочастотным барьером.

Когда исследователи провели расследование, они обнаружили, что этот барьер активно отталкивал пояса Ван Аллена от Земли в течение последних нескольких десятилетий, и теперь нижние пределы радиационных потоков фактически находятся дальше от нас, чем они были в 1960-х годах.

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Так что же изменилось?

Определенный тип передачи, называемый радиосвязью с очень низкой частотой (VLF), стал гораздо более распространенным сейчас, чем в 60-е годы, и команда НАСА подтвердила, что они могут влиять на то, как и где перемещаются определенные частицы в космосе.

Другими словами, благодаря VLF у нас появилась антропогенная (или созданная руками человека) космическая погода.

"В результате ряда экспериментов и наблюдений выяснилось, что при определенных условиях сигналы радиосвязи в диапазоне VLF могут фактически влиять на свойства высокоэнергетической радиационной среды вокруг Земли", - сказал Фил. Эриксон из обсерватории Хейстэк Массачусетского технологического института в 2017 году.

Большинство из нас не будет иметь много общего с сигналами VLF в нашей повседневной жизни, но они являются основой многих инженерных, научных и военных операций.

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С частотами от 3 до 30 килогерц они слишком слабы для передачи звука, но они идеально подходят для передачи кодированных сообщений на большие расстояния или глубоко под водой.

Одно из наиболее распространенных применений VLF-сигналов - это связь с глубоководными подводными лодками, но поскольку их большие длины волн могут рассеиваться вокруг больших препятствий, таких как горные хребты, они также используются для передачи сигналов через сложную местность.

VLF-сигналы никогда не предназначались для передачи куда-либо, кроме Земли, но оказалось, что они просачивались в пространство, окружающее нашу планету, и задерживались достаточно долго, чтобы сформировать гигантский защитный пузырь.

Когда зонд Ван Аллена сравнил расположение пузыря СНЧ с границами радиационных поясов Земли, они обнаружили то, что поначалу выглядело как интересное совпадение: "Внешний размер пузыря СНЧ почти точно соответствует внутреннему краю излучения Ван Аллена ", - сказали в NASA.

Но как только они поняли, что VLF-сигналы действительно могут влиять на движение заряженных частиц в этих радиационных поясах, они поняли, что наш непреднамеренный искусственный барьер постепенно отталкивает их назад.

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Один из членов команды, Дэн Бейкер, из Лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо, назвал это "непреодолимым барьером".

Хотя наш защитный пузырь VLF, вероятно, является лучшим влиянием, которое мы, люди, оказали на пространство, окружающее нашу планету, он, безусловно, не единственный - мы оставляем свой след в космосе с XIX века, и особенно в последние 50 лет, когда ядерные взрывы были в моде.

"Эти взрывы создали искусственные радиационные пояса возле Земли, что привело к серьезным повреждениям нескольких спутников", - пояснили в NASA. "Другие антропогенные воздействия на космическую среду включают эксперименты по выбросу химических веществ, нагрев ионосферы высокочастотными волнами и взаимодействие VLF-волн с радиационными поясами".

Исследование было опубликовано Science Space Reviews.

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