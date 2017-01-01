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Интересный факт дня: Опасность делает умнее

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По крайней мере, рыб.
Рыбы становятся умнее при стрессе
Рыбы становятся умнее при стрессе
Clément Carbillet

Иногда стресс может быть полезен. Учёные узнали, что рыбы, которые растут в окружении хищников, имеют больше клеток мозга, чем те, что живут в безопасности.

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Исследователи рассказали, что были удивлены, когда выяснили это, поскольку предыдущие работы показывали обратный результат. Они изучили мозг рыбок Ривулусов, обитающих в различных местах Карибского бассейна. В каждом из этих мест учёные выловили взрослых рыб из районов, где водится много хищников, и из тех районов, где их почти нет. Вылавливали, кстати, только самцов, потому что предыдущие работы показали, что на мозг самок стресс никак не влияет.

Исследователи измерили объём мозга рыб и плотность новых клеток. Оказалось, что у тех особей, которые были вынуждены соседствовать с хищниками, было вдвое больше новых клеток мозга, хотя объём его оставался таким же. Это значит, что в условиях борьбы за выживание рыбам приходится формировать более сложное поведение, чтобы не попасться кому-то на зубок.

Напомним, ранее мы узнали, что богатых и бедных разделают бактерии.

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Теги: интересные факты
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